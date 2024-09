Kdepak z lesa. Nákaza boreliózou hrozí především od klíšťat z městských parků

Nebezpečí z klíšťat Jak dlouho žije klíště? Jeho životní cyklus trvá 3–5 let. Odkud se klíště nakazí? Zdrojem bakterií a virů přenášených na člověka jsou pro klíšťata jejich přirození hostitelé – volně žijící obratlovci. U lymské boreliózy jsou to drobní hlodavci (myšice, hraboši apod.) nebo ptáci. U klíšťové encefalitidy jsou zdrojem zejména hlodavci, ale virus se přenáší i ze samice klíštěte přímo na její potomstvo. Co s klíštětem po vytažení?

V žádném případě se nesnažte klíště rozdrtit. Ideální je zabalit ho do ubrousku nebo kousku papíru a na nehořlavém podkladu bezpečně zapálit nebo hodit do záchodu. Zdroj: Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR