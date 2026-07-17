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Konec pojízdných saun v Praze? Tramvaje 15T dostanou klimatizaci

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  16:55aktualizováno  17:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: PID

Nedávná vlna extrémních veder potrápila mimo jiné i cestující pražské MHD. Neklimatizované vozy lidé na internetu označovali za „nejlevnější saunu v Praze“. Mnozí upozorňovali i na zdravotní hazard, který cesta v takových podmínkách obnáší. Zpráva dopravního podniku o doklimatizování tramvajích 15T, kterým předcházela léta dohadů a nekonečného hledání dodavatele, tak mnohé potěšila.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vysoutěžil klimatizace pro tramvaje Škoda 15T. Do 123 souprav bez žluté masky, které pocházejí z první série výroby, má klimatizace instalovat polská společnost ENIKA Sp. z o.o. z Lodže.

Ta má podle DPP s obdobnými projekty zkušenosti – mimo jiné z dodatečné instalace klimatizace do tramvají Bombardier NGT6 pro dopravní podnik v Krakově.

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Dopravní podnik již v tiskové zprávě informoval o podepsání smlouvy. Podle ní by mělo být klimatizací vybaveno minimálně 20 tramvají ročně.

Nekonečný příběh

„Chybějící klimatizace v tramvajích 15T zaměstnávala v minulosti několik politických reprezentací, které si na nápravě této historické chyby vylámaly zuby,“ komentoval náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Jaromír Beránek (Piráti).

Z celé věci se totiž stalo poněkud citlivé téma. O doklimatizaci tramvají se pokoušel už za minulého volebního období tehdejší náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Když tramvaje 15T Praha za Béma objednávala, udělala dvě zásadní chyby. První samozřejmě tu, že je rovnou neobjednala klimatizované,“ napsal na sociální síti X Scheinherr.

Druhá chyba podle něj spočívala v tom, že Praha nedisponovala právy na technickou dokumentaci. Neměla tedy plány a oprávnění, podle kterých by se v tramvaji mohly dělat jakékoliv úpravy.

Jak najít v Praze klimatizovaný spoj MHD? V aplikaci je na to potřeba jeden trik

Dopravní podnik se k doklimatizaci rozhodl vrátit loni v červnu. Původní výborové řízení bylo nicméně v srpnu zrušené kvůli velkému počtu doplňujících dotazů uchazečů.

„Do zadávací dokumentace byly doplněny informace a soutěž se vyhlásila znovu,“ popsal situaci pro iDNES.cz tiskový mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Nově vypsané výběrové řízení pak v listopadu 2025 obsahovalo už podrobnější specifikace.

„Obdrželi jsme nabídky od tří subjektů. O vítězi rozhodly ekonomické výhody,“ uvedl Šabík. Mezi uchazeči měl být údajně i samotný výrobce tramvají, tedy společnost Škoda Transportation.

Nabídková cena vítěze za doklimatizaci jedné tramvaje činila 3,217 milionů korun bez DPH. Za všech 123 vozů je to pak v součtu 395,685 milionů korun bez DPH. To je o necelých 36 milionů korun nižší cena, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Na klimatizované vozy si Praha ještě počká

„Nejdříve budou klimatizační jednotky nainstalovány na jednu vybranou tramvaj, která následně musí projít homologací za podmínek, které stanoví Drážní úřad ČR,“ vysvětlil místopředseda představenstva a technický ředitel DPP Jan Šurovský.

První jednání s dodavatelem podle něj proběhne v červenci.

„Jakmile bude první tramvaj doklimatizována, dodavatel pro ni získá veškerá požadovaná osvědčení a povolení a my si ve zkušebním provozu v Praze otestujeme funkčnost nainstalované klimatizace, teprve poté objednáme práce na dalších vozech,“ dodal.

Celá investiční akce bude probíhat postupně, po jednotkách vozů. Ty budou vybírány s ohledem na harmonogram předepsané údržby a provozní potřeby DPP. Za 12 měsíců by se pak mělo podařit doklimatizovat minimálně 20 tramvají.

Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách

Klimatizace ve vozech jsou sice po nedávné vlně veder víc než vítané, lidé se ale podivují nad tempem jejich instalace. Mělo by to totiž trvat okolo šesti let.

Pod facebookovým příspěvkem dopravního podniku se hromadí komentáře, které kritizují tak dlouhé čekání. Jiné zas celou věc shrnují rezignovaným „sice pozdě, ale přece“.

„K dodavateli tramvaje vysíláme tak, abychom byli schopni pokrýt provoz v Praze,“ reagoval na komentáře Šabík. „Minimálně dvacet ještě neznamená přesně dvacet,“ dodal a vysvětlil, že hranici uvolnění tramvají limitují provozní potřeby. S tím by ale mohly pomoci nové tramvaje 52T.

Jak najít klimatizované tramvaje?

Klimatizací je v současné době vybavená jen část spojů hromadné dopravy. Zda je, nebo není vůz klimatizovaný, se dá zjistit podle piktogramu vločky.

Jedna z nejčastěji využívaných aplikací pro hledání spojů PID Lítačka však tuto funkci důmyslně skrývá. Je u ní nutné přepnout na rozšířené vyhledávání a potom rozkliknout detail spoje.

Symbol vločky se u klimatizovaných spojů objeví i v aplikaci Jízdní řády. Umístěn je za číslem linky spolu s dalšími symboly. Na rozdíl od PID Lítačky je v aplikaci možnost hledat spojení vyloženě podle kritéria klimatizace.

To, že má vůz klimatizaci, ale ještě neznamená, že je chlazení interiéru automaticky zapnuté. Řidiči ho používají ve chvíli, kdy teplota ve voze přesáhne 22 °C.

Pod příspěvkem Pražské integrované dopravy (PID), který tramvaje označil za nejlevnější saunu v Praze, se nicméně před časem rozvinula debata o tom, že řidiči často nezapínají klimatizaci vůbec.

Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková tehdy věc komentovala pro CNN Prima NEWS. „Rozhodně to není tak, že by naši řidiči klimatizaci nezapínali. Myslím si, že se spíše v těchto případech jednalo o tramvaj s poruchou,“ uvedla Řehková. Připustila, že se tak ale ve výjimečných případech může stát.

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