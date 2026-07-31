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Klimatizace nejde. Řidiči tramvají řekli dost, po nadávkách od lidí vylepují cedule

Jana Sobíšková
  14:15

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Řidiči některých pražských tramvají informují cestující, že jim nefunguje klimatizace. (29. července 2026) | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

V tramvaji číslo 9 je šestatřicet stupňů a potící se cestující buší na řidiče, ať laskavě zapne klimatizaci. To byla do poloviny tohoto týdne pravidelná scéna v některých pražských soupravách. Jak zjistil portál iDNES.cz, řidiči řekli dost a vylepili na kabiny cedule, kde pasažéry informují o závadě na klimatizaci, aby se uchránili od dalších ataků. Řidiči také redakci sdělili, že od té doby po nich dopravní podnik pátrá.

„Klimatizace nefunguje, nejde zapnout,“ nebo „Porucha klimatizace článku 1 a 2, chladí článek 3,“ odkazují řidiči aspoň do zadní části soupravy, kde je trochu přívětivěji.

Podle zkušeností řidičů, kteří se na redakci obrátili, se problém týká vozů 15T facelift, kterých má dopravní podnik 125. Podle jejich tvrzení o jimi hlášených závadách depo ví, vše ovšem zůstává beze změny.

I když na přístrojové desce mohou řidiči po celou dobu jízdy sledovat, jaká je teplota vzduchu uvnitř vozu.

Mluvčí DPP vysvětlil, že klimatizační jednotky mají vnitřní ochranu proti přehřátí a při dosažení kritické vnitřní teploty se vypnou. A doplnil, že klimatizace je na střeše a většinu dne na přímém slunci.

Daniel Šabíkmluvčí DPP

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