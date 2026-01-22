Plné odůvodnění verdiktu zatím není dostupné. Obhajoba už dříve označila doživotní trest za nepřiměřeně přísný. Po neúspěchu u Nejvyššího soudu by Klempar teoreticky ještě mohl podat ústavní stížnost.
Motivem činu byla podle verdiktu žárlivost a pomsta. Klempar měl k bývalé partnerce majetnický vztah přesahující meze běžné žárlivosti. „Zavrženíhodnost činu je mimořádně vysoká, překračuje obvyklý rámec nejbrutálnějších vražd,“ uvedl loni v únoru předseda senátu Vrchního soudu v Praze Petr Smrž.
|
Ubodal ženu a další zmrzačil. Vrahovi potvrdili doživotí, u soudu schytal plivanec
Pachatel čin nepopíral, ale tvrdil, že si na útok nepamatuje. „Strašně moc mě mrzí, co se stalo. Chci, aby mě soud pochopil v jedné věci - já jsem s ní žil, měl jsem s ní dítě, ona mi lhala, nedávala mi kluka, vymlouvala se,“ prohlásil. Družka mu nicméně syna půjčovala - hlídal ho i bezprostředně před vraždou.
|
26. února 2025
Na obě ženy Klempar zaútočil v jejich bytě 24. srpna 2023. Deset dní předtím vyšel z vězení, kde byl na rok za prodej drog. Bývalé družce zasadil kuchyňskými noži řadu ran do celého těla. Její kamarádce proťal míchu a způsobil ochrnutí.
Poté z bytu odešel se svým devítiměsíčním synem, kterého předal známému a zavolal na sebe policii.
|
Ženu zavraždil před dětmi, její známou zmrzačil. Soud mu dal doživotní trest
Z vězení předtím Klempar matce dítěte odeslal stovky zpráv z mobilního telefonu, který si tam opatřil. Zjistil totiž, že si během jeho pobytu za mřížemi našla jiného partnera. Vyhrožoval jí smrtí, ublížením na zdraví a tím, že ji „připraví o všechno“. Její spolubydlící měl za zlé to, že jeho bývalé partnerce v novém vztahu nezabránila.