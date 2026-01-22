Horší než nejbrutálnější mordy. Soud potvrdil doživotí za vraždu před dětmi

Autor: ,
  13:30
Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Alexandra Klempara, a potvrdil mu tak doživotní trest vězení za vraždu a zmrzačení na pražském Žižkové. Klempar podle pravomocného rozsudku v srpnu roku 2023 ubodal bývalou partnerku v přítomnosti jejích dvou dětí. Vážně také zranil její spolubydlící, která skončila na invalidním vozíku. Soud rozhodoval bez veřejného jednání, výsledek oznámila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.
Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...

Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je obžalovaný z ubodání družky a pokusu o vraždu její známé na pražském Žižkově. (3. řijna 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...
Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...
Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...
Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...
8 fotografií

Plné odůvodnění verdiktu zatím není dostupné. Obhajoba už dříve označila doživotní trest za nepřiměřeně přísný. Po neúspěchu u Nejvyššího soudu by Klempar teoreticky ještě mohl podat ústavní stížnost.

Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je obžalovaný z ubodání družky a pokusu o vraždu její známé na pražském Žižkově. (3. řijna 2024)
Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je obžalovaný z ubodání družky a pokusu o vraždu její známé na pražském Žižkově. (3. řijna 2024)
Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je obžalovaný z ubodání družky a pokusu o vraždu její známé na pražském Žižkově. (3. řijna 2024)
Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je obžalovaný z ubodání družky a pokusu o vraždu její známé na pražském Žižkově. (3. řijna 2024)
8 fotografií

Motivem činu byla podle verdiktu žárlivost a pomsta. Klempar měl k bývalé partnerce majetnický vztah přesahující meze běžné žárlivosti. „Zavrženíhodnost činu je mimořádně vysoká, překračuje obvyklý rámec nejbrutálnějších vražd,“ uvedl loni v únoru předseda senátu Vrchního soudu v Praze Petr Smrž.

Ubodal ženu a další zmrzačil. Vrahovi potvrdili doživotí, u soudu schytal plivanec

Pachatel čin nepopíral, ale tvrdil, že si na útok nepamatuje. „Strašně moc mě mrzí, co se stalo. Chci, aby mě soud pochopil v jedné věci - já jsem s ní žil, měl jsem s ní dítě, ona mi lhala, nedávala mi kluka, vymlouvala se,“ prohlásil. Družka mu nicméně syna půjčovala - hlídal ho i bezprostředně před vraždou.

26. února 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na obě ženy Klempar zaútočil v jejich bytě 24. srpna 2023. Deset dní předtím vyšel z vězení, kde byl na rok za prodej drog. Bývalé družce zasadil kuchyňskými noži řadu ran do celého těla. Její kamarádce proťal míchu a způsobil ochrnutí.

Poté z bytu odešel se svým devítiměsíčním synem, kterého předal známému a zavolal na sebe policii.

Ženu zavraždil před dětmi, její známou zmrzačil. Soud mu dal doživotní trest

Z vězení předtím Klempar matce dítěte odeslal stovky zpráv z mobilního telefonu, který si tam opatřil. Zjistil totiž, že si během jeho pobytu za mřížemi našla jiného partnera. Vyhrožoval jí smrtí, ublížením na zdraví a tím, že ji „připraví o všechno“. Její spolubydlící měl za zlé to, že jeho bývalé partnerce v novém vztahu nezabránila.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

Horší než nejbrutálnější mordy. Soud potvrdil doživotí za vraždu před dětmi

Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Alexandra Klempara, a potvrdil mu tak doživotní trest vězení za vraždu a zmrzačení na pražském Žižkové. Klempar podle pravomocného rozsudku v srpnu roku 2023 ubodal...

22. ledna 2026  13:30

Skončím na úřadu práce, kritizuje vyhlášku taxikář. Před zastupiteli protestovali jen tři

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Taxikáři městu adresovali...

22. ledna 2026  7:30,  aktualizováno  12:51

Pro štěstí na Karlův most. Kouč Barcelony pak chválil Slavii: Standardky má fakt silné

Trenér Barcelony Hansi Flick a v pozadí slávistický kouč Jindřich Trpišovský...

Ještě než usedl do čestné lóže v Edenu, Joan Laporta, prezident fotbalové Barcelony, se odpoledne před výkopem při procházce po Karlově mostě nechal natočit, jak hladí psa na reliéfu sochy svatého...

22. ledna 2026  11:03

Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. 2. 2019)

Teplejší světlo v ulicích měst je sice méně rušivé, ale také méně osvětluje, což znamená menší bezpečnost. Spotřebovává také výrazně více energie. V rozhovoru s ČTK to řekl Tomáš Jílek, ředitel...

22. ledna 2026  8:36

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  18:24

Emoce sílí. Nerozdělujte nás, prosí lidé z vyhořelého domu. Trápí je řeči o prasečáku

Premium
Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Zástupci města Mladá Boleslav spolu s pracovníky Českého červeného kříže ve středu začali rozvážet obyvatele Žebic, místní části obce Boreč na Mladoboleslavsku, kterým minulý čtvrtek vyhořel dům, do...

21. ledna 2026  17:52

Vyústění luxusní pražské třídy promění Dánové. Jak zvelebí náměstí Miloše Formana?

Takhle bude vypadat náměstí Miloše Formana podle vítězného návrhu dánského...

O budoucí podobě náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague (dříve InterContinental) je rozhodnuto. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězilo dánské studio Adept. Zadání přitom...

21. ledna 2026  16:50

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

21. ledna 2026  16:31

VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu

Nechoďte na led, varují strážníci z Kralup

Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala...

21. ledna 2026  15:36

Kriminalisté uzavřeli případ útěku lva ze zooparku ve Zvoli, trestný čin se nestal

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...

Kriminalisté, kteří prověřovali loňský útěk lva ze zooparku ve Zvoli u Prahy, dospěli k závěru, že se nejednalo o trestný čin. Věcí se nyní bude zabývat pověřený úřad v Černošicích, informovala...

21. ledna 2026  15:30

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

Při pádu z lešení zemřel muž v pražských Řeporyjích. (21. ledna 2026)

Muž v pražských Řeporyjích spadl na stavbě z lešení. Dělník se zřítil z výšky a při dopadu utrpěl smrtelná zranění. Okolnosti nehody prověřuje policie.

21. ledna 2026  13:43

Žebrání z metra nemizí ani přes jeho zákaz. Strážníci řeší stovky případů ročně

Premium
ilustrační snímek

Na pohled těhotná žena, zdánlivě kulhající muž a němá žena se zásobou cedulí. Pro cestující v metru jsou to známí neznámí, které pravidelně potkávají a potkávat budou, protože policisté či revizoři...

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.