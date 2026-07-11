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Nové operační sály i ambulance mají urychlit výměny kloubů v Boleslavi

Pavel Svačina
  10:01

Výměny kyčelního či kolenního kloubu jsou velmi náročné. Primář Eduard Štastný (vpravo) jich s kolegy zvládne i pět denně. | foto: ONMB

Celkem 2 830 operací, z toho 990 náhrad kyčelního a kolenního kloubu, provedli loni lékaři v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici. Patří tak k nejvýkonnějším v Česku a na letošek si lékaři tamního ortopedicko-traumatologického oddělení dali ještě smělejší cíl. Chtějí zvýšit počet operací a zkrátit čekací doby na výměnu kloubu ze současných až šesti měsíců na maximálně tři.

Lidé s bolestmi kyčlí nebo kolene, často omezení v pohybu, by se tak kýžené léčby mohli dočkat podstatně rychleji.

Výměnu kolenních kloubů v Mladé Boleslavi absolvovala například Jana Doležalová z Jičína. Loni byla na operaci pravé nohy, letos po roce se objednala na výměnu levého. „Na operaci jsem šla do šesti měsíců,“ řekla iDNES.cz paní Doležalová. Kloub jí mladoboleslavští lékaři vyměnili v polovině června a již po týdnu bez problémů chodila jen s pomocí holí.

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Komplexní péče

Benefitem pro pacienty je, že v Mladé Boleslavi zajišťují péči včetně rehabilitace na jednom místě.

„Obrovskou výhodou je, že kooperujeme s rehabilitačním oddělením, máme ho v jednom domě, jsme s ním pevně svázáni, pacienti po implantaci náhrady na ortopedickém oddělení zůstávají na oddělení čtyři až pět dnů, pak jsou překládáni,“ řekl primář ortopedicko-traumatologického oddělení Eduard Šťastný.

Pobyt na rehabilitačním oddělení zabere další zhruba čtyři až jedenáct dnů a kromě rozcvičení či nácviku chůze zahrnuje i začlenění do běžného života, například s využitím trenažéru osobního auta, který patří k českým unikátům. Jde totiž o kompletní model auta pouze bez motoru. Pomocí jeřábu jej nemocnice instalovala přímo na chodbě rehabilitačního oddělení.

„Zavádíme pokročilou digitalizaci, která nám umožňuje efektivní využívání operačních sálů.“

Pacienti po výměně kloubů se tak učí, jak správně nasedat do auta, aby si neublížili, než se noha zcela zahojí. Podstatně rychleji se tak mohou vrátit do běžného života a být mobilní.

Tým ortopedicko-traumatologického oddělení čítá 26 lékařů, denně provede v průměru čtyři až pět operací. Výměny kloubů přitom provádí i u velmi starých pacientů s přidruženými nemocemi. „Operujeme i pacienty, které jinde odmítají. Je to náročné, ale u nás neděláme rozdíly,“ říká primář Šťastný.

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Ačkoli nemocnice už dnes patří k těm s nejkratšími objednacími dobami, chce primář čekání na výměnu kloubů ještě více zkrátit a zvýšit počet výměn kloubů v průměru až na šest denně. Podle něho k tomu pomůže více opatření.

Například lékaři využívají nejmodernější náhrady a postupy, třeba v případě výměny kolenního kloubu bez takzvané cementace, pokud to stav kostí pacienta umožní. To zrychluje celý zákrok i návrat pacienta do života.

„Kromě toho máme tři operační sály, kde zavádíme pokročilou digitalizaci, která umožňuje efektivní využívání sálů,“ vysvětluje Šťastný. Pokud nejsou sály zatížené akutními operacemi například zlomenin a jiných traumat, dokáže je efektivně využít právě pro výměny kloubů.

Pomůže nová ordinace

Pomoci má i nově otevřená indikační ambulance pro implantaci kloubních náhrad. Ta má podstatně urychlit vyšetření pacienta a případně jej přímo indikovat k operaci.

„Pacienti se mohou poměrně rychle do této ambulance objednat, vyšetří je zkušený ortoped, který je schopen indikovat těžké stavy k řešení do šesti týdnů. Takoví pacienti mohou odcházet rovnou s termínem operace a žádankami na předoperační vyšetření,“ řekl primář Šťastný s tím, že prozatím je nová ambulance v provozu každý čtvrtek od 13 do 14:30 hodin.

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„Ještě více nám v příštích letech pomohou nové operační sály, které vzniknou v nejvyšším patře nového pavilonu Pro matku a dítě, jejž začneme budovat v areálu nemocnice,“ doplnil ředitel Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa.

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Zdravotní pojišťovny mají podle vládního nařízení povinnost zajistit dostupnost výměny kyčelního nebo kolenního kloubu pro pacienta do jednoho roku. Průměrná čekací doba je však v Česku vyšší, na endoprotézu kolenního kloubu lidé čekají průměrně 68 týdnů, u kyčelního kloubu je to 65 týdnů.

Čekací doby na plánované operace se výrazně prodloužily v době covidové pandemie. Současně kvůli demografickému vývoji přibývá pacientů, kteří se dožívají těžké artrózy ve vysokém věku.

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