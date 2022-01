Dlouho prázdný klášter svatého Gabriela ovládli umělci a filmaři

Pitevna představovaná filmařskými kulisami, psychedelicky působící červené osvětlení v jednom ze sálů coby iluminace soukromé akce nebo decentní knihovna. Také tak vyhlížejí nejoblíbenější prostory, které si lze v klášteře sv. Gabriela pronajmout.

Nadšeni jsou z těchto míst režiséři a produkce studií z Kalifornie, ale též lidé ze sousedství, kteří si zde pronajímají místnosti pro rodinnou oslavu narozenin. Prostory konventu neztichly ani v době covidové.

Pro Pražany existuje řada možností, jak se sem dostat. Například na kulturní program.

„V březnu chystáme třídenní taneční festival, v květnu představíme divadelní soubor Depresivní děti,“ zve Magdalena Dvorská ze společnosti Cimex, vlastníka areálu.

V plánu jsou i exkurze do kláštera pro veřejnost, na nichž se má podílet Malakim, tedy Nadační spolek beuronského umění Moniky Bubna z Litic. „Naše vztahy s ní jsou výborné,“ uvádí zástupce majitele.

Prohlídky návštěvníky zavedou jak do někdejšího kláštera, tak do vedlejšího chrámu Zvěstování Panny Marie s jedinečnou malířskou výzdobou v beuronském slohu. Ten nadále slouží farníkům, zanedlouho by mohl projít rekonstrukcí střechy a maleb. Jde však o komplikovaný projekt.

Fashionweek i Designblok

V létě nabídku akcí v klášteře rozšíří podle záměrů vlastníka letní kino, bar a venkovní grilování. Loni se v objektu konal i Fashionweek, anebo již podruhé Designblok, o spolupráci na dalším ročníku právě jednáme. Ani tím nynější využití nekončí.

„Během korony jsme chtěli podpořit české umění a budeme v tom pokračovat i nadále. Poskytli jsme proto ateliéry mladým tvůrcům z Akademie výtvarných umění, Uměleckoprůmyslové školy a dalších institucí,“ uvedla Magdalena Dvorská.

Nyní je obsazeno již 25 ateliérů a další umělci se do zdejších posledních volných prostor stěhují. Pod svatogabrielskou střechou se noví nájemníci sdružují a spolupracují. Jejich oceněná díla pak míří na výstavy do Londýna i na Tchaj-wan.

S trochou nadsázky lze říci, že mladí nadějní výtvarníci a designéři tyto prostory zdobí, zatímco filmaři je živí. Natáčel zde Netflix, HBO, pravidelně se vrací Specialisté. „To je na rozdíl od provozu ateliérů výdělečná činnost a my se snažíme obě složky skloubit a podpořit kulturu, co nejvíce,“ řekla Dvorská.

To je podle vlastníka model udržitelný do doby, než se naplní dlouhodobý plán Cimexu, tedy proměnit komplex na hotel. Dosavadní zásahy jsou šetrné a minimální, i tak dosahují náklady řádu desítek tisíc korun. Z některých podlah například zmizelo nevzhledné staré linoleum položené ještě v časech poštovního úřadu.

Od řehole k úřadu

Tím se podařilo odkrýt pozoruhodnou starou kachlovou podlahu. Vynikají proto více i původní beuronské fresky a další výzdoba či osvětlení. V suterénu ale dál zůstávají třeba masivní poštovní sejfy.

Klášter je památkově chráněn od května 1958. „Jde o architektonicky a urbanisticky hodnotný komplex. Unikátně je zachována výzdoba ve stylu takzvané beuronské školy (historizující stavební styl inspirovaný starým Řeckem i starověkým egyptským uměním, pozn. red.),“ vypočítává katalog Národního památkového ústavu (NPÚ) důvody ochrany.

Řeholnice se ke Sv. Gabrielu nastěhovaly na počátku 90. let 19. století. V roce 1919 odsud po vzniku Československa benediktinky odešly, areál koupil stát. V průběhu let zde sídlila Poštovní spořitelna, poukázková ústředna, kontrolní ústředí spojů i poštovní muzeum. Pošta komplex prodala před dvěma lety. Předtím dlouhá léta chátral.