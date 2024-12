Právnička Slámová: Stíhaný masér klientky sadisticky mučil, měly vážná zranění

„Tohle je naprosto otřesný případ a konečně je dotyčný ve vazbě. Teprve nyní mohu něco napsat. Od chvíle, kdy jsem byla s jednou klientkou na policii ohledně tohoto sadisty, neustále myslím na to, co musely ty ženy prožívat. Je to skutečně děsivé. Tento případ se vymyká ostatním podobným, protože dotyčný ženy nejen sexuálně napadal, ale také je sadisticky mučil. Některé z nich utrpěly závažná zranění,“ uvedla na Facebooku Slámová.

Vyzvala také všechny ženy, které dosud nebyly ztotožněny policií, aby se přihlásily. „Je důležité, aby se policii přihlásily všechny oběti, které se domnívají, že mohly být tímto mužem poškozeny. Policie aktivně pracuje na šetření tohoto případu,“ dodala Slámová.

Právní kancelář, kterou Slámová zastupuje, je připravena obětem poskytnout zastoupení v režimu zvlášť zranitelných obětí. V takovém případě jsou náklady na právní služby hrazeny státem, takže pro oběti nevznikají žádné finanční náklady.

„Údajné mučení klientek nemůžeme v tuto chvíli potvrdit ani vyvrátit. Případ je stále na začátku, obviněný je ve vazbě a zatím nemůžeme poskytnout bližší informace,“ okomentoval dnes mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Jednapadesátiletého muže, který vystupoval jako fyzioterapeut a používal přezdívku Maso, minulý týden obvinila policie ze znásilnění jedenácti klientek. Počet poškozených ale může být ještě vyšší. Také policisté proto vyzvali další klienty a klientky, kteří se cítí jakkoli poškozeni, aby se obrátili na linku 158 nebo kontaktovali přímo vyšetřovatele na čísle 974 851 576.

Muž, jenž se na internetu chlubil kontakty se známými osobnostmi a uváděl že má „nejzlatější ruce“, je nyní ve vazbě.

K případu se vyjádřili také zástupci Unie fyzioterapeutů, kteří upozornili, dotyčný nemá odpovídající vzdělání a za fyzioterapeuta se vydával neoprávněně.

Zdůraznili, že obviněný byl masérem a pracoval na základě živnostenského oprávnění, zatímco služby fyzioterapie může poskytovat jen řádně vzdělaný zdravotnický pracovník v oboru fyzioterapie, a to pouze v řádně registrovaném pracovišti v souladu se zákonem o zdravotních službách.