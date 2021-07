Středočeský kraj pozastaví přípravu projektu takzvané Klánovické spojky

„Zástupci obce Šestajovice a městské části Klánovice vyjádřili jasný nesouhlas s připravovanou stavbou za současných podmínek. Silný odpor vůči stavbě ze strany samospráv i spolků se ukázal i při veřejném projednávání v rámci EIA (tedy posuzování vlivů na životní prostředí,pozn. red.),“ uvedl krajský náměstek po dopravu Martin Kupka (ODS).

Jako Klánovická spojka je označován přivaděč od dálnice D11. „Vybudování komunikace musí předcházet dostavba Pražského okruhu v úseku Modletice – Běchovice, vznik přeložky silnice I/12 Běchovice – Úvaly, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, a vybudování přeložky silnice II/101 v úseku Úvaly – Mstětice, kde je investorem kraj,“ doplnil Kupka.

Podle něj bude po dokončení uvedených úseků nutné se k řešení dopravy v Klánovicích a Šestajovicích vrátit. „Pak by samozřejmě nehrozilo, že by Klánovická spojka sloužila i jako výhodnější tranzitní trasa. Pro rozvoj dopravní sítě v celém regionu se ale nejedná o klíčovou strategickou stavbu, která by ohrozila přípravu dalších významných projektů,“ dodal náměstek.