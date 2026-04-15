„Budeme se snažit cenu tepla udržet v té hladině, která je, a tím, že budeme mít vlastní zdroj, takže do budoucna to pro nás bude ještě jednodušší,“ uvedl primátor. Dodal, že se cena v nejbližší době nebude zvedat.
Ceny dodávky pro koncové odběratele městského dodavatele tepla, společnosti TEPO, budou nadále 742 korun za gigajoule, respektive 861 korun za gigajoule podle kategorie rozvodu.
Jednání s teplárnou trvala několik let a provázel je spor o cenu tepla. Šlo o důsledek energetické krize a růstu cen emisních povolenek, město trvalo na cenách podle smlouvy uzavřené do roku 2030, teplárna poukazovala na ekonomickou neudržitelnost.
Teplárna v Kladně skončí. Lidé mrznout nebudou, slibuje vedení města
O uzavření dohody město i teplárna informovaly letos v březnu. Nyní bylo třeba schválit část podmínek dodatku smlouvy mezi TEPO a Teplárnou Kladno. Kladenská zastupitelka Anna Gamanová (STAN) ve středu na Facebooku uvedla, že opoziční zastupitelé neměli od města odpovídající podklady.
Teplárna Kladno letos v únoru vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Po několika týdnech se ale město a teplárna dohodly na další spolupráci. Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače, teplo vyrábí z uhlí. Kladno vede koalice složená ze zastupitelů Volby pro Kladno a ANO.