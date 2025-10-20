Tragická nehoda u Slaného. Při čelním střetu náklaďáků zemřel řidič

K havárii došlo kolem 13:15, když jeden z řidičů vjel náhle do protisměru a čelně se srazil protijedoucím autem. V jednom voze byl pouze řidič, zatímco ve druhém byl řidič a spolujezdec.
Jeden ze šoférů zemřel, dva zranění lidé byli ve vážném stavu převezeni do nemocnice. Jeden vrtulníkem, druhý sanitkou.
„U zemřelého řidiče bude nařízena soudní pitva, u druhého řidiče bude vyžádán odběr krve, jelikož není schopen podstoupit dechovou zkoušku. Na místě máme osm policejních jednotek a další záchranné služby,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.
Silnice je nadále v tomto směru uzavřena a jezdí se po objízdných trasách.