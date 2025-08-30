Místo oceli sklad potravin. Nové haly v Kladně nabídnou tisíce pracovních míst

Část první haly s označením B už má hrubé obrysy a od dubna příštího roku si ji pro skladování a distribuci mražených a chlazených potravin pronajme společnost HAVI, která už v Kladně působí. Zbývající části haly B a rozměrnější hala A budou přistavěny na základě konkrétních nabídek dalších nájemců, s nimiž developer celého projektu postupně jedná.
Firma Panattoni už má vyřízena všechna potřebná povolení k výstavbě. „Jakmile se s nějakým klientem dohodneme, jsme připraveni okamžitě začít stavět další část haly B nebo halu A,“ prohlásil při páteční prezentaci celého projektu přímo v místě parku ředitel regionálního rozvoje Panattoni Jan Andrejco.
Stavba první haly začala letos v březnu. Předcházela tomu už ale od předloňského jara sanace pozemků a demolice původních podzemních i nadzemních objektů, například bývalých laboratoří Poldi.
„Aktuálně pracujeme na stavbě zhruba třetiny budoucí haly B, která bude mít po kompletním dokončení rozlohu téměř 3,3 hektaru. Máme hotovou obálku a střechu budovy, v září začne betonáž podlah, zahájili jsme přípravu pro montáž chladírenských a mrazírenských technologií,“ popsal aktuální situaci Andrejco.
Peníze do rozpočtu města
Současně pokračují úpravy pozemků pro zbývající části haly B i budoucí halu A, která zabere plochu bezmála 5,6 hektaru. Kromě hal budou součástí Panattoni Business Parku Kladno také obslužné komunikace, parkovací plochy nebo nezbytná retenční nádrž. Celková investice do projektu dosáhne podle dostupných informací přibližně 120 milionů eur, tedy asi tři miliardy korun.
Podle ředitele regionálního rozvoje přispěje proměna brownfieldu ve velké části bývalých oceláren, válcoven a souvisejících provozů k ekonomickému oživení tradiční průmyslové lokality Kladenska. „Podle našich odhadů tam najde pracovní příležitosti na dva tisíce lidí, a ročně vygeneruje park do státního i městského rozpočtu z daní a odvodů více než 300 milionů korun,“ prohlásil Jan Andrejco.
Přispějí na novou silnici
Po dohodě s městem Kladnem směřují investor a developer nabídky pronájmu hal na high-tech provozy, jakými jsou například výroba polovodičů, datová centra, sklady a podobně.
„Z pohledu Kladna je investice do Business Parku v souladu s rozvojem města a představuje důležitý krok k proměně jednoho z největších průmyslových brownfieldů v zemi. Význam této investice by si měl uvědomit i stát s krajem a její daňový výnos vložit do rozvoje navazující dopravní infrastruktury, především do silničního napojení areálu na silnice prvních tříd a dálnice v okolí Kladna,“ uvedl už před časem radní pro rozvoj města Ondřej Rys (Volba pro Kladno).
Developer slibuje, že z pohledu nákladní dopravy nebude park představovat pro největší středočeské město výraznou dopravní zátěž. „Například stavební suť byla z velké části recyklována a na 7 300 kubíků najde stejně jako 500 tun železa a oceli opětovné využití při stavbě nových hal,“ uvedl regionální ředitel. To zásadně snížilo počet nákladních vozů s materiálem vyjíždějících mimo areál přes městské komunikace.
Určitou zátěž, zejména pro čtvrť Švermov, by ale do budoucna mohly znamenat vozy zaměstnanců dojíždějících do parku za prací. Developer se s Kladnem dohodl na finančním příspěvku 40 milionů korun na výstavbu nové komunikace, která odvede dopravu nejen odsud, ale i z dalších částí průmyslové zóny mimo rezidenční oblasti.
Nové haly budou vybaveny moderními technologiemi, včetně fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Součástí infrastruktury budou i dobíjecí stanice pro elektromobily. Předností kladenského brownfieldu je dopravní dostupnost. V blízkosti se nacházejí dálnice D5, D6 a D7 nebo Letiště Václava Havla.
Pokračuje také modernizace železniční trati propojující Prahu, Kladno i letiště. Panattoni proto připravuje další investici v průmyslové zóně. Nové haly chce postavit na pozemcích Strojíren Poldi, které postupně tlumí výrobu. „V příštím roce bychom chtěli získat povolení záměru a začít s demolicí stávajících objektů,“ podotkl Jan Andrejco.