Trať bude v celé své délce zdvoukolejněna a bude mít méně oblouků. To umožní rychlejší jízdy vlaků. Cestu z Kladna do Ruzyně zvládnou za 7,5 minuty, což je polovina současné doby.
„Hotová je přestavba mostu přes Průmyslovou ulici v Jenči, už od září jsou v provozu nové provizorní zastávky autobusů u areálu kladenské továrny LEGO, včetně nové přeložky komunikace a provizorního přejezdu. Dokončeny byly i zemní práce na parkovišti P+R u Malého Přítočna,“ řekl mluvčí SŽ David Kabele.
Kamiony teď jezdí přes obec
Stavaři před příchodem zimy pokračují v přeložkách inženýrských sítí. V Hostivici pracují na úpravách ulic Nádražní a K Višňovce. Směrem na Jeneč začínají práce na budoucím náspu.
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„V Jenči vzniká kolejiště nové stanice. Dále směrem ke Kladnu pokračují úpravy a rozšiřování trati, vznikají nové náspy u Pleteného Újezdu a také nové mosty včetně silničního nadjezdu u Malého Přítočna. Ještě do konce roku budou hotové technologické budovy v Jenči a Jenečku a opěrné zdi v Hostivici,“ konstatoval Kabele.
Železnice Kladno–Praha
Modernizace železniční trati má za cíl zrychlit spojení Prahy a Kladna a přivést nově vlaky na mezinárodní Letiště Václava Havla.
Hotov už je například Negrelliho viadukt v metropoli nebo úsek z Bubnů na Výstaviště. Aktuálně stavební práce pokračují na Masarykově nádraží, mezi Kladnem a pražskou Ruzyní nebo v úseku přes město Kladno.
Správa železnic také oznámila, že podklady pro stavbu železničního tunelu mezi pražským Výstavištěm a Dejvicemi vypracuje společnost Metroprojekt Praha.
Stavba působí dočasné komplikace obyvatelům Jenče.
„Pociťujeme to zejména v oblasti dopravy. V sousedství obce je areál jednoho z největších přepravců vozidel mezi automobilkami a autosalony. Nová trať dočasně přerušila provoz na silnici směrem k dálnici, takže naložené vozy nyní projíždějí Lidickou ulicí, která je důležitou dopravní tepnou v obci,“ uvedl starosta Michal Stark.
Po dokončení modernizace tohoto úseku trati přestane svému účelu sloužit stávající výpravní budova jenečského nádraží, cestující budou nově využívat zastřešená nástupiště stanice Jeneč, která budou od současných peronů vzdálena zhruba dvě stě metrů.
„Jednáme o možnosti převzetí budovy do majetku obce. V dohledné době máme uzavřít memorandum se SŽ a Českými drahami. Do budoucna chceme objekt využívat pro zvýhodněné sociální bydlení. Zároveň zachovat v budově železniční techniku, včetně dvou vzácných návěstidel v exteriéru, jako připomínku historie místní železniční dopravy,“ dodal starosta.
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Vítá plány SŽ na stavbu dvou nových parkovišť, která vzniknou v sousedství nové stanice. Jedno bude sloužit pro potřeby obyvatel Jenče, druhé jako P+R.
Nádražní budova má skluz
Pokračují však také práce v několika dalších úsecích železničního spojení Kladna a metropole.
„Na Masarykově nádraží nyní pracujeme na zprovoznění deváté koleje. Nově je napojená na trať z už hotového Negrelliho viaduktu. Právě na tuto kolej budou vlaky s cestujícími jezdit od změny jízdních řádů, tedy od 13. prosince, kdy bude možné opět využívat dieselové vlaky ve směru od Kladna, které nyní končí v nádraží Praha-Bubny,“ informoval mluvčí SŽ.
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Aktuálně na Masaryčce pokračuje dokončování nástupiště u této deváté koleje a osazování mobiliáře. Po koleji už na nádraží přijel v listopadu první, zatím však jen stavební vlak.
„Modernizace se dostala do další fáze. Prostor stále více začíná připomínat nádraží,“ uvedla při této příležitosti Pražská integrovaná doprava. V provozu zůstávají koleje pro vlaky od nádraží Libeň a Kolína.
V úseku přes Kladno získává novou finální podobu budova kladenského hlavního nádraží. V těchto dnech je dokončována prosklená fasáda a střecha, pokračují vnitřní instalace. Jedná se o první nádražní dřevostavbu v Česku. Původně mělo být nádraží zprovozněno už letos na podzim, termín se ale nepodařilo dodržet. Nový je stanoven na únor příštího roku.
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Od 1. listopadu mohou řidiči využít P+R v sousedství nádraží. Je na něm 226 míst. Prvních 20 minut parkování je zdarma, poté bude služba zpoplatněná. Od letošního prosince nebo od ledna příštího roku by měli mít držitelé PID Lítačky parkování na 24 hodin zdarma.
„Pokračují práce na podjezdu trati ve Wolkerově ulici v Kladně. S jeho zprovozněním počítáme zhruba v polovině příštího roku, stejně jako s otevřením silnice v ulici M. Horákové kolem nádraží,“ doplnil Kabele.