Kladno nemá byty, lidi z vyhořelé ubytovny chce přesunout do jiného města

Ve složité situaci se ocitla polovina z přibližně devadesáti sociálně slabých obyvatel soukromé ubytovny v Doberské ulici v Kladně, která v polovině dubna po hře dětí s ohněm vyhořela.

Den před velikonočními svátky stavební úřad na základě posudku statika a hasičů rozhodl o jejím vyklizení z bezpečnostních důvodů. Rodinám z ubytovny přitom hrozilo, že skončí na ulici.

Město jim proto ve čtvrtek poskytlo dočasné ubytování ve stavebně oddělené tělocvičně Základní školy v Moskevské ulici a dvěma invalidům v domově pro seniory. Někteří lidé už v úterý začali tělocvičnu opouštět. Dnes by odtud měli odejít i zbývající.

Z náhradního domova nejsou lidé z ubytovny příliš nadšeni. Stěžují si na hygienické podmínky ale i na to, že musejí tělocvičnu od jedné do čtyř hodin odpoledne opustit kvůli školní výuce.

„Lidé jsou tu ožralí, nekoupou se a smrdí to tam, prostě z hygienických důvodů je to pro děti strašný,“ stěžovala si portálu iDNES.cz matka tří dětí ve věku od tří do deseti let na ubytování v tělocvičně.

Magistrát se jim postupně snaží najít jiné ubytování. Jednou z možností jsou ubytovny v Praze, o dalších variantách radnice jedná například s krajským úřadem. Ubytovacích kapacit v Kladně je totiž nyní velmi málo.

Přesun do jiného města se rodinám nelíbí. Znamenalo by to pro ně další komplikaci nejen kvůli dojíždění do práce, ale i kvůli dětem, které v Kladně chodí do školky, nebo školy.

Opoziční Volbě pro Kladno se kroky nynějšího vedení města nelíbí. Řešení situace lidí ze sociální ubytovny, kterou si sami její obyvatelé podpálili, je podle jejího předsedy Milana Volfa (VPK) na úkor ostatních obyvatel. To primátor Kladna Dan Jiránek (ODS) odmítá.

„Město pro kvalitní život poznáte tak, že když přijde krizová situace, dokáže se o své občany postarat. Bez ohledu na to, zda vyhořel panelák či ubytovna,“ říká Jiránek.

„Situaci komplikovaly svátky i nedávné uzavření ubytovny Důl Max v nedalekém Libušíně, které přispělo k zaplnění kapacity kladenských ubytoven. Najít bydlení pro tolik lidí není jednoduché,“ dodává náměstek primátora Tomáš Kutil (Kladeňáci).

Nájemníci ubytovny v krizi Neděle 14. dubna Hasiči likvidovali požár v soukromé ubytovně pro sociálně slabé v Doberské ulici v Kladně. Evakuovali 90 nájemníků. Příčinou požáru byla hra dětí s ohněm.

Hasiči likvidovali požár v soukromé ubytovně pro sociálně slabé v Doberské ulici v Kladně. Evakuovali 90 nájemníků. Příčinou požáru byla hra dětí s ohněm. Čtvrtek 18. dubna Stavební úřad ubytovnu uzavřel z bezpečnostních důvodů. Bezmála 50 lidí se ocitlo bez přístřeší. Vedení kladenské radnice rozhodlo o dočasném ubytování nájemníků ubytovny v tělocvičně ZŠ v Moskevské ulici a v domově pro seniory.

Stavební úřad ubytovnu uzavřel z bezpečnostních důvodů. Bezmála 50 lidí se ocitlo bez přístřeší. Vedení kladenské radnice rozhodlo o dočasném ubytování nájemníků ubytovny v tělocvičně ZŠ v Moskevské ulici a v domově pro seniory. Sobota 20. dubna Bývalý primátor a nyní opoziční zastupitel Milan Volf (Volba pro Kladno) kritizoval rozhodnutí radnice. Ubytování lidí v tělocvičně a domově pro seniory považuje za řešení ohrožující ostatní obyvatele města.

Bývalý primátor a nyní opoziční zastupitel Milan Volf (Volba pro Kladno) kritizoval rozhodnutí radnice. Ubytování lidí v tělocvičně a domově pro seniory považuje za řešení ohrožující ostatní obyvatele města. Úterý 23. dubna Vedení radnice kritiku odmítá. Někteří lidé opouštějí školní tělocvičnu poté, co se jim podařilo zajistit náhradní ubytování. Další je mají dnes následovat.

Přesun obyvatel ubytovny do školní tělocvičny a domova pro seniory je však podle bývalého primátora a dnes opozičního zastupitele Milana Volfa bezprecedentní záležitostí.

„Domov pro seniory není krizové centrum, nemůže tak ani ze zákona sloužit. Přesto zdarma zajišťuje stravování i ubytování obyvatelům vyhořelé ubytovny na úkor svých klientů. Nedávno opravená tělocvična bude mimo provoz řadu dní, žáci do ní nesmějí. Místo, abychom se bránili přílivu nepřizpůsobivých, stává se Kladno doslova zaopatřovacím ústavem pro tuto komunitu,“ konstatuje Milan Volf.

O tom všem chce diskutovat na dnešním mimořádném jednání kladenských zastupitelů. Požaduje, aby za svá rozhodnutí představitelé města vyvodili osobní zodpovědnost. Volf zároveň poukazuje na nedávné rozhodnutí krajského úřadu, jenž zrušil kladenské opatření přijaté v minulém volebním období. Celé město jím bylo v roce 2017 vyhlášeno za takzvanou bezdoplatkovou zónu. Opatření prý přitom bylo jediným účinným způsobem boje s majiteli ubytoven obchodujícími s lidskou chudobou.

Podle Volfa to byla i překážka přílivu nových nepřizpůsobivých obyvatel do Kladna. Kraj své rozhodnutí zdůvodnil tím, že je nutné specifikovat bezdoplatková místa na konkrétní lokality, a nikoli na celé město, tedy například i na rybníky nebo hřbitovy, kde zcela jistě nikdo nebydlí.

Několik dětí do školy nepřišlo

Milan Volf o uplynulém víkendu nastínil, že někteří rodiče v úterý do školy v Moskevské ulici své děti nepošlou. „Několik žáků skutečně nepřišlo, ale jedná se jen o ojedinělé případy,“ sdělila v úterý MF DNES ředitelka školy Hana Vocelková. Výuku využití tělocvičny pro krizové ubytování neohrozilo. Škola disponuje ještě další tělocvičnou a navíc dvěma venkovními hřišti.

„S ubytovanými lidmi jsme zatím žádné potíže nezaznamenali. Za devětadvacet let své praxe jsem se s touto situací setkala poprvé. V každém městě jsou školy pro podobné účely zařazeny do krizového plánu,“ říká ředitelka.

Na pořádek v tělocvičně a okolí nepřetržitě dohlížejí strážníci. „Dodržována musí být stanovená pravidla. Ubytovaní nesmějí v budově kouřit a pít alkohol. Ten, kdo se dožadoval ubytování pod vlivem alkoholu, byl vykázán a musel místo opustit. To se o svátcích týkalo čtyř mužů,“ uvedla mluvčí Městské policie Kladno Alena Purkytová.