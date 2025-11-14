Muž při hádce na ulici v Kladně bodl známého do zad, policie útočníka zadržela

K incidentu mezi dvěma muži, kteří se znali, došlo ve čtvrtek 13. listopadu večer v ulici Milady Horákové v Kladně. Podle středočeské policie se muži nejdříve pohádali a následně došlo k fyzickému napadení.
„Podezřelý třictiletý muž jednou bodnul poškozeného dvaačtyřicetiletého muže do oblasti zad a způsobil mu zranění. Poškozený ale není v ohrožení života,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí policie Michaela Richterová.
Podle serveru Novinky.cz zraněného muže našla ve čtvrtek večer náhodná kolemjdoucí.
„Oznamení jsme přijali kolem 20. hodiny. V péči jsme měli jednoho pacienta s bodným poraněním, kterého jsme převezli do kladenské nemocnice. Pacient byl celou dobu při vědomí,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
„Poškozeného v době incidentu nebylo možné vyslechnout. Byla mu provedena dechová zkouška s výsledkem přes dvě promile alkoholu,“ uvedla Richterová.
Incidentem se nyní zabývají kladenští kriminalisté. „Zahájili v celé věci úkony trestního řízení pro těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ dodala Richterová.