Dvacetiletá žena skončila po pobodání v nemocnici, zadrželi stejně starého muže

V bytě policisté zadrželi stejně starého muže. Policie bude incident prověřovat pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Oznámení o ženě narozené v roce 2006 s bodným poraněním na břiše přijala policie od záchranné služby kolem 01:30. „V bytě byl i stejně starý muž, kterého policisté na místě zadrželi,“ řekla Richterová.
Dechová zkouška prokázala u muže 0,3 promile alkoholu, u ženy ji nebylo možné povést, dodala mluvčí. Kriminalisté událost prověřují pro těžký čin ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.
„Pacientka měla poranění břicha, byla při vědomí. Po ošetření lékařkou jsme ji letecky transportovali do nemocnice,“ sdělila mluvčí středočeské záchranky Michaela Nováková.