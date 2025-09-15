Hlučící kaliči ustoupí těm, kteří tam bydlí. Kladno rozšířilo noční klid do dalších ulic

V okolí podloubí si obyvatelé hlavně v pozdních večerních hodinách pravidelně stěžovali na hluk a další negativní chování lidí, kteří se v podloubí setkávají.
„V loňském roce zde městská policie evidovala 800 událostí, letos už jich máme přes 1200, a to je teprve září. Nejsem přívržencem obdobných omezení a těchto vyhlášek, ale v tomto případě jde o naprostou nezbytnost,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
Vyhláška začne platit 3. října a týká se území vymezeného nárožími ulic Čs. armády – Vančurova, Vančurova – Průchova, Průchova – Štechova a propojovacího chodníku mezi ulicemi Štechova a Čs. armády.
Už dříve začala vyhláška platit například pro lokality u náměstí Jana Masaryka, v okolí Unhošťské ulice, na třídě T. G. Masaryka a v několika dalších.