Hlučící kaliči ustoupí těm, kteří tam bydlí. Kladno rozšířilo noční klid do dalších ulic

  18:33
Působení vyhlášky o nočním klidu na dnešním jednání rozšířili kladenští zastupitelé. Nově se bude týkat i lokality takzvaného podloubí v ulici Československé armády. Provozovnám, jako jsou restaurace, bary a další, stanovuje konec provozní doby před víkendovými dny a svátky ve 24:00 a v ostatních dnech do 22:00.
Kladno je město utopené v zeleni. | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

V okolí podloubí si obyvatelé hlavně v pozdních večerních hodinách pravidelně stěžovali na hluk a další negativní chování lidí, kteří se v podloubí setkávají.

Nová vyhláška se bude týkat území vyznačeného na mapě. (15. září 2025)

„V loňském roce zde městská policie evidovala 800 událostí, letos už jich máme přes 1200, a to je teprve září. Nejsem přívržencem obdobných omezení a těchto vyhlášek, ale v tomto případě jde o naprostou nezbytnost,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Vyhláška začne platit 3. října a týká se území vymezeného nárožími ulic Čs. armády – Vančurova, Vančurova – Průchova, Průchova – Štechova a propojovacího chodníku mezi ulicemi Štechova a Čs. armády.

Každý prázdninový víkend není výjimka. Soud vrátil čas nočního klidu v Příbrami

Už dříve začala vyhláška platit například pro lokality u náměstí Jana Masaryka, v okolí Unhošťské ulice, na třídě T. G. Masaryka a v několika dalších.

