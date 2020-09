Osobní vendeta, říká po odvolání z kladenského divadla jednatelka Žantovská

O plánu Žantovskou vyměnit mluvil Volf na pondělním zastupitelstvu poté, co byl po odvolání Dana Jiránka zvolen primátorem.

„Já za sebe mám svědomí čisté,“ řekla Žantovská s tím, že všechny inscenace se pod jejím vedením podařilo uskutečnit včetně náročného muzikálu Monty Python’s Spamalot. V období epidemie koronaviru divadlo uskutečnilo například nový projekt Divadlo v parku a řadu dalších.



„Já to vnímám jako politickou záležitost. Chápu, že to patrně na Kladně tak chodí,“ dodala Žantovská s tím, že respektuje, že divadlo je srdeční záležitostí současného primátora, ale zároveň to vnímá jako „osobní vendetu,“ která je plná emocí.

Vedení Kladna minulý rok Krafku odvolalo, podle tehdejšího vedení města v čele s Jiránkem byla důvodem hospodářská ztráta divadla a nevýhodnost některých uzavřených smluv.

Po odvolání Krafky byli divadelníci ve stávkové pohotovosti, Volf tehdy uvedl, že Krafka byl jako jednatel bravurní.

Žantovská byla do funkce jmenována po absolvování konkurzu, byla jedinou uchazečkou. Na základě konkurzu byl tehdy vybrán i umělecký šéf a dramaturg.