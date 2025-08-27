Únik kyseliny mravenčí v kladenské firmě. Jeden člověk skončil v nemocnici

  12:48
V areálu jedné z kladenských firem ve středu ráno unikla z barelu kyselina mravenčí. Prorazila ho tříska z palety. Většímu úniku zabránili zaměstnanci firmy, uvedli hasiči na síti X. Jeden člověk se lehce nadýchal par, záchranáři ho převezli do kladenské nemocnice, uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková. .
Ve firmě na Kladensku unikla kyselina mravenčí z barelu, jeden člověk se lehce nadýchal par. (27. srpna 2025) | foto: HZS Středočeského kraje

Událost byla nahlášena ve středu kolem 07:45. Barel o objemu tisíc litrů, ve kterém byla směs kyselin s převahou kyseliny mravenčí, prorazila při manipulaci tříska z palety.

Ve firmě na Kladensku unikla kyselina mravenčí z barelu, jeden člověk se lehce nadýchal par. (27. srpna 2025)

„Hasiči po příjezdu na místo vytyčili nebezpečnou zónu, protože odpařující se kyseliny mohou způsobit zdravotní potíže, a veškerou kyselinu, která unikla na beton či asfalt, neutralizovali pomocí jedlé sody. Následně v dýchací technice a za spolupráce s firmou vyvezli z přepravního kontejneru nepoškozené palety,“ uvedli hasiči.

V laboratořích univerzity unikla směs kyselin, jedna žena je lehce zraněná

Velkému úniku do okolí zabránili zaměstnanci společnosti, kteří přistavili záchytnou nádobu, do níž kyselina vytékala, uvedli hasiči. Kyselina se nedostala mimo kontrolovanou oblast, následky zlikviduje specializovaná firma.

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

27. srpna 2025  12:48

