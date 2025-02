Závadné promo k inscenaci pro batolata? Kvůli stopnutí hry odcházejí členové souboru

Vlnu emocí vyvolalo rozhodnutí kladenské radnice a společnosti Městské divadlo Kladno zastavit přípravy sobotní premiéry nového alternativního představení profesionálního loutkového Divadla Lampion s názvem MáMě.

Stalo se tak na základě stížností veřejnosti k jedenáct sekund dlouhému promo videu na sociálních sítích, ve kterém herečka Štefánie Šubová zvala diváky na poslední středeční předpremiérovou zkoušku.

Stěžovatele údajně pobouřilo, že na jednom z krátkých záběrů vylézá z prostor připomínajících ženskou vagínu. To se jim v představení určeném pro malé děti od deseti měsíců do tří let věku zdá nevhodné.

Tohle promo video zakázala kladenská radnice našemu divadlu, protože kazí mravy. Na základě toho zrušila sobotní premiéru. Všichni jsme se shodli, že takhle to nejde a podáme všichni výpověď. Děje se to neustále a pořád. Toto představení je o tom, jak se rodí děti



[image or embed] — Tishek78 (@tishek78.bsky.social) February 20, 2025 at 10:52 AM

Alternativní představení pro malé publikum na vedlejší scéně v růžovém stanu přitom pojednává o zrodu člověka a pocitech žen, které je na miminka přivádějí.

„Stanuli jsme před rozhodnutím zda hru hrát a udělat na ni jiné, lepší PR, neuvádět ji, odložit ji, nebo ji jako celek nabídnout k prodeji. Finální rozhodnutí jsme zcela ponechali na svobodném rozhodnutí vedení společnosti Městské divadlo, které se přiklonilo k první variantě,“ řekl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Primátor města považuje za zcela legitimní, aby město jako zřizovatel, který chod divadla financuje, do sporných záležitostí aktivně vstupovalo.

Ačkoli v pátek došlo k zásadní změně a rozhodnutí hru uvést podle původního plánu, páteční generálka se nekonala, a zda se diváci dočkají premiéry v sobotu, není zatím stále jasné. Vedení souboru a herci totiž zvažují další postoj. Představení v pátek zmizelo z programové nabídky divadla na jeho webových stránkách.

Klíčoví členové souboru odstupují

Kvůli zmíněné stopce příprav premiéry už podala výpověď dramaturgyně Lampionu Tereza Karpianusová, v pondělí se k tomu chystají umělecký šéf souboru Jan Vejražka a jeho vedoucí Filip Veselý. Obdobný krok zvažují i někteří herci.

Podle kladenského primátora jim v odchodu nikdo bránit nebude, město a jeho divadelní společnost se nenechají tímto způsobem vydírat a jsou připraveni sestavit nový soubor Lampionu.

Jedna z hlavních aktérek představení, Kristýna Dámová, neskrývá ze vzniklé situace své zklamání. „Bylo nám řečeno, že na představení MáMě se ruší, protože na něj diváci odmítají chodit. Přitom premiéru i nejbližší reprízy máme vyprodané. Komu konkrétně vadí jsme se nedozvěděli. Ve čtvrtek jsme proto v generálkovém týdnu zkoušení přerušili,“ říká herečka.

Takový necitelný zásah se mi stal v mé dlouholeté herecké kariéře poprvé. Na představení nevidím nic závadného. Je podle mě velmi citlivě zpracované. Rozumím tomu, že ne všechno se všem musí líbit, ale nechápu proč ho kritizují ti, kteří ho nikdy neviděli,“ dodává.

Stížnosti nám nikdo nepředložil, tvrdí divadlo

„Zrušit a základě jednoho videa krátkého videa půl roku připravované představení se nám zdálo neadekvátní. Do Lampionu žádné stížnosti na premiéru nedorazily. K našemu překvapení jsme se v pátek ráno dozvěděli, že stopka už neplatí a představení musíme uvést,“ uvedl vedoucí Lampionu Filip Veselý.

„Vzhledem k dvoudennímu propadu příprav ve finálním generálkovém týdnu nejsme teď připraveni hru plnohodnotně nabídnout. Už s tím nepočítal režisér, který je teď nedostupný. Naštvané herečky v tom nechtějí hrát,“ doplnil umělecký šéf loutkového souboru.

Jednatel společnosti Městské divadlo Kladno Tomáš V. Hron k vývoji situace konstatoval, že i přes nevhodné promo video má představení MáMě v dramaturgickém plánu Lampionu své místo.

„Existovaly pochybnosti, které vedly k rozhodnutí přípravy pozastavit. Výsledkem následného dialogu ale je, že hru pro maximálně úzké publikum maminek s dětmi v repertoáru ponecháme,“ konstatoval jednatel.

„Lampion přišel o pouhou jednu zkoušku a nerozumím moc jeho vedení, proč by to měl být důvod premiéru neuvést. Pokud se tak stane, musí jeho vedení počítat se všemi možnými důsledky. Je to stejné, jako kdyby ve firmě nějaký zaměstnanec nepřišel bezdůvodně do práce,“ uzavřel dále.

Nad veletoči provázející premiéru MáMě se pozastavují někteří nezainteresovaní lidé z divadelní branže. Například ředitel Divadla A. Dvořáka v Příbrami Petr Bednář, který se za devatenáct let, co stojí v čele tamní scény, se s ničím obdobným nikdy nesetkal.

„Osobně bych to ve svém divadle bral jako vměšování, a pokud bych o tom byl přesvědčený, vadilo by mi to. Mluvím ale jen za sebe, nevím jaká je přesně situace v Kladně. Mají jinou strukturu vedení a netuším, jak přesně je to tam nastavené, jaký tam funguje systém a pravomoci. Nicméně jsem rád, že se u nás nic podobného nestalo a doufám, že ani nikdy nestane,“ uvedl Petr Bednář.