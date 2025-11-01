Po osmi minutách odhalili hlavu. Na Kladensku zavalila zemina dělníka, zemřel

Hasiči k zavalenému muži vyjížděli po čtvrté hodině odpoledne. „Byl zcela zasypán, zahájili jsme záchranné práce,“ uvedl Sýkora. Dodal, že během osmi minut hasiči zabezpečili výkop a odhalili mužovu hlavu.
Následně lékař konstatoval jeho smrt. Poté pokračovalo vyprošťování jeho těla. Hasiči na místě pracovali do pozdních večerních hodin.
Postup v takových případech hasiči podle mluvčího dělí na dvě kategorie, a to záchranu, kdy bojují o čas a snaží se rychle a maximálně bezpečně zachránit zavaleného, druhou kategorií je vyproštění, kdy je jasné, že člověk ve výkopu zemřel.
„Zatímco v prvním případě postupujeme rychleji a tolerujeme vyšší dávku rizika pro hasiče, ve druhém případě se práce zpomalí a vše musí být naprosto bezpečné. I zde jsme nejdříve pracovali v režimu záchrany,“ sdělil Sýkora.
Výkop se podle mluvčího hasičů obecně nejčastěji zbortí tím, že se vykopaná zemina klade na jeho hranu. „Váha vykopané zeminy pak působí na stěnu výkopu a ta může povolit,“ vysvětlil Sýkora. Okolnosti případu v Rymáni prověřují policisté, příčinu zatím oficiálně neurčili.
Do akce vyjížděl sací bagr
Hasiči využili sací bagr záchranného útvaru hasičů, který dokáže rychle nasát mokré i suché materiály, jako je zemina, suť, bahno, a urychlit tak záchranné i vyprošťovací práce.
„V podstatě dokáže vysávat zeminu stejně jako vysáváme prach vysavačem. Jeho nasazením se zkrátila doba zásahu, a tím i riziko pro zasahující. V tomto případě urychlil zásah řádově o hodiny,“ doplnil mluvčí.
V Holubicích u Prahy 22. října zemřel dělník, na kterého spadla zeď. Neštěstí se podle policie stalo zřejmě při demoličních pracích ve starším zemědělském objektu. Okolnosti úmrtí vyšetřují kriminalisté.