Po osmi minutách odhalili hlavu. Na Kladensku zavalila zemina dělníka, zemřel

Autor: ,
  13:31
V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina se sesunula ve výkopu, objasnil mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Ježek, MF DNES

Hasiči k zavalenému muži vyjížděli po čtvrté hodině odpoledne. „Byl zcela zasypán, zahájili jsme záchranné práce,“ uvedl Sýkora. Dodal, že během osmi minut hasiči zabezpečili výkop a odhalili mužovu hlavu.

Následně lékař konstatoval jeho smrt. Poté pokračovalo vyprošťování jeho těla. Hasiči na místě pracovali do pozdních večerních hodin.

Postup v takových případech hasiči podle mluvčího dělí na dvě kategorie, a to záchranu, kdy bojují o čas a snaží se rychle a maximálně bezpečně zachránit zavaleného, druhou kategorií je vyproštění, kdy je jasné, že člověk ve výkopu zemřel.

Zavalený dělník dostane po sedmi letech v kómatu odškodné 4 miliony

„Zatímco v prvním případě postupujeme rychleji a tolerujeme vyšší dávku rizika pro hasiče, ve druhém případě se práce zpomalí a vše musí být naprosto bezpečné. I zde jsme nejdříve pracovali v režimu záchrany,“ sdělil Sýkora.

Výkop se podle mluvčího hasičů obecně nejčastěji zbortí tím, že se vykopaná zemina klade na jeho hranu. „Váha vykopané zeminy pak působí na stěnu výkopu a ta může povolit,“ vysvětlil Sýkora. Okolnosti případu v Rymáni prověřují policisté, příčinu zatím oficiálně neurčili.

Do akce vyjížděl sací bagr

Hasiči využili sací bagr záchranného útvaru hasičů, který dokáže rychle nasát mokré i suché materiály, jako je zemina, suť, bahno, a urychlit tak záchranné i vyprošťovací práce.

„V podstatě dokáže vysávat zeminu stejně jako vysáváme prach vysavačem. Jeho nasazením se zkrátila doba zásahu, a tím i riziko pro zasahující. V tomto případě urychlil zásah řádově o hodiny,“ doplnil mluvčí.

V Holubicích u Prahy 22. října zemřel dělník, na kterého spadla zeď. Neštěstí se podle policie stalo zřejmě při demoličních pracích ve starším zemědělském objektu. Okolnosti úmrtí vyšetřují kriminalisté.

Vstoupit do diskuse

Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku

Nejčtenější

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

Jako v devadesátkách, přirovnal soudce pohřbení muže v parku. Padly výjimečné tresty

Za nájemnou vraždu Arména, pochovaného v hrobě v parku na Vidouli a přípravu další vraždy v pátek dopoledne senát Městského soudu v Praze poslal Richarda Svobodu na 28 let do věznice s nejpřísnějším...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Hlavní město má vliv na distribuci plynu i elektřiny, v teplárenství však zaostává

„Do roku 2027 zestátníme ČEZ,“ prohlašuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Slibuje si od toho zlevnění energií. Vítěz sněmovních voleb plánuje v pondělí podepsat koaliční smlouvu s SPD a...

1. listopadu 2025

Srážka osobního auta s autobusem uzavřela dálnici D11 ve směru na Prahu

Srážka dvou vozidel v sobotu dopoledne uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. Krátce před polednem ji hasiči částečně zprůjezdnili. Jeden člověk se zranil.

1. listopadu 2025  11:59

Nymburk dál doplňuje kádr, vrací se osvědčený střelec Shumate

Dres mistrovského Nymburka bude po necelém půlroce opět oblékat americký basketbalista Jay Shumate. Nejlepší střelec Středočechů z minulé sezony se do NBL vrací z Francie.

31. října 2025

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Olšanům o Dušičkách hrozí kvůli opravám dopravní kolaps, nebude kde parkovat

Letošní dušičková návštěva pražských Olšanských hřbitovů se kvůli rekonstrukci přilehlé tramvajové trati nejspíše neobejde bez komplikací. Podle mluvčí hřbitovů se v oblasti očekává dopravní kolaps a...

31. října 2025

Podolská porodnice má Feyereislova nástupce, povede ji Ladislav Krofta

Největší českou porodnici v Praze-Podolí povede od listopadu Ladislav Krofta. Dosavadní ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) Jaroslav Feyereisl končí po 25 letech, informoval v pátek ústav...

31. října 2025  18:19

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45,  aktualizováno  16:02

Sehnat drogu je dnes snadné. Objednáte na internetu a kurýr přiveze, říká chemička

Premium

V autě plném detektorů jezdí k únikům plynu, olejovým skvrnám na vodě, nálezům drog nebo zásobují kolegy hasiče rukavicemi. „Nejčastěji nás ale lidé volají na oxid uhelnatý z karmy,“ říká Petra...

31. října 2025

Tradice dostihů ohrožena. Areál v Chuchli se nedohodl se státem na nájmu

Dostihový a jezdecký areál v pražské Chuchli začal rozesílat výpovědi svým nájemcům a uživatelům. Společnost Chuchle Arena Praha se nedohodla s ministerstvem zemědělství na nové nájemní smlouvě....

31. října 2025  13:01,  aktualizováno  14:43

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Jako v devadesátkách, přirovnal soudce pohřbení muže v parku. Padly výjimečné tresty

Za nájemnou vraždu Arména, pochovaného v hrobě v parku na Vidouli a přípravu další vraždy v pátek dopoledne senát Městského soudu v Praze poslal Richarda Svobodu na 28 let do věznice s nejpřísnějším...

31. října 2025  9:33,  aktualizováno 

OBRAZEM: Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku

Do Zoo Praha se před zimou vrací světelná výstava od společnosti Garden of Lights, která tu byla i loni. Divokou Afriku letos vystřídá téma Divoká Asie. Letos poprvé lidi překvapí také pohybující se...

31. října 2025  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.