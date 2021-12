Kladno spojí s Prahou cyklostezka za půl miliardy, povede podél železnice

Středočeští radní schválili projektový záměr na cyklostezku mezi Kladnem a Prahou. Stavba by měla začít v roce 2024, navázat má na modernizaci železniční trati Praha - Kladno. Stezka vyjde na 470 milionů korun, hotová má být do pěti let.