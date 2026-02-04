Hádka, pak vzal nůž. Z ubodání ženy na Kladensku policisté obvinili jejího manžela

Policisté ve středu obvinili muže podezřelého z úterní vraždy manželky ve Pcherách na Kladensku. O vzetí muže do vazby rozhodne ve čtvrtek soud, informovala na webu středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Ve středu pokračovaly další procesní úkony a krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaapadesátiletého muže, kterého obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až 18 let vězení.

„Vyšetřování případu, jeho okolností a motivu, stále pokračuje,“ uvedla Suchánková.

Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při kterém zemřela šestačtyřicetiletá žena, podezřelého muže zadrželi. (3. února 2026)
Šestačtyřicetiletá žena zemřela podle prvotních informací policie po hádce, když muž na manželku zaútočil nožem.

„Pacientka utrpěla těžká poranění v oblasti zad a hrudníku,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí krajské záchranné služby. Žena zraněním na místě podlehla.

