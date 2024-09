Hasičům nešel zavřít plynovod, už hořel i dům. Museli se prokopat silnicí

Při opravě domu se poškodilo plynové vedení a začalo hořet. Oheň se rozšířil i na rodinný dům a další se ocitl v ohrožení. K zásahu vyjely profesionální jednotky z Kladna a Slaného s dobrovolnými jednotkami z obcí Brandýsek a Pchery. Plynovod hasiči uhasit nemohli a uzavřít nešel. Proto chladili okolí.

„Plán je následující: vykope se hlavní vedení a poškozená přípojka se uzavře. Zatím ručně, než dorazí těžká technika. Do té doby budeme chladit okolí. Uhašení plynu by bylo jednoduché, ale velmi nebezpečné. Plyn by unikal a hrozil by výbuch. Takto bezpečně odhořívá,“ uvedli hasiči po 14:00.

Nakonec se jim ale i bez těžké techniky podařilo prokopat se silnicí a plyn uzavřít. „Nyní probíhá kontrola a dohašování,“ dodali před 15:00.