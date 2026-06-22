Informoval pražský dopravní podnik.
Kinobus od 22. června do 3. září divákům promítne české i zahraniční filmy: komedie, rodinné snímky i novinky posledních let. Promítá se vždy od pondělí do čtvrtka, vstup je zdarma.
„Kinobus je jediný autobus v Praze, který nikam nejezdí, a přesto za ním lidé rádi přijdou. Kinobus je zkrátka důkazem toho, že za zážitky není vždy nutné někam jezdit, ale že je DPP umí i přivést. Stačí rozložit deku, dát si popcorn a užít si filmový večer. Letos vezeme tolik skvělých filmů, že si vybere určitě každý,“ řekl Josef Voltr z dopravního podniku.
První zastávkou letošního ročníku jsou Čakovice. Následovat budou Letňany, Kbely, Prosek, Horní Měcholupy, Libuš, Kunratice, Řepy, Chodovská tvrz, Zličín a závěrečný týden na Hůrce.
Každá lokalita nabídne čtyři filmy a promítací časy se postupně posouvají podle západu slunce.
Kinobus letos dorazí v novém kabátě, kromě upraveného vizuálu se diváci mohou těšit také na zcela novou promítací plochu a zrenovované lavičky, které zpříjemní večerní posezení. Na místě nebude chybět ani možnost zakoupit si občerstvení.
Filmy v Kinobusu