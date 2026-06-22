Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kinobus startuje novou sezonu. Nabídne přes 40 promítání, vstup je zdarma

Autor:
  7:30
V pražských Čakovicích startuje večer nová sezona populárního Kinobusu. Až do začátku září nabídne v 11 pražských lokalitách celkem 44 promítání. Vstup na akce je zdarma.

Kinobus, ilustrační snímek | foto: ČTK

Informoval pražský dopravní podnik.

Kinobus od 22. června do 3. září divákům promítne české i zahraniční filmy: komedie, rodinné snímky i novinky posledních let. Promítá se vždy od pondělí do čtvrtka, vstup je zdarma.

„Kinobus je jediný autobus v Praze, který nikam nejezdí, a přesto za ním lidé rádi přijdou. Kinobus je zkrátka důkazem toho, že za zážitky není vždy nutné někam jezdit, ale že je DPP umí i přivést. Stačí rozložit deku, dát si popcorn a užít si filmový večer. Letos vezeme tolik skvělých filmů, že si vybere určitě každý,“ řekl Josef Voltr z dopravního podniku.

První zastávkou letošního ročníku jsou Čakovice. Následovat budou Letňany, Kbely, Prosek, Horní Měcholupy, Libuš, Kunratice, Řepy, Chodovská tvrz, Zličín a závěrečný týden na Hůrce.

Každá lokalita nabídne čtyři filmy a promítací časy se postupně posouvají podle západu slunce.

Kinobus letos dorazí v novém kabátě, kromě upraveného vizuálu se diváci mohou těšit také na zcela novou promítací plochu a zrenovované lavičky, které zpříjemní večerní posezení. Na místě nebude chybět ani možnost zakoupit si občerstvení.

Filmy v Kinobusu

  • Dream Team – česká komedie, která letos otevírá celý ročník
  • Pět švestek – novinka, která se v programu objevuje několikrát
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – film podle bestselleru Patrika Hartla
  • Někdo to rád v Plzni – komediální hit, který si získal široké publikum
  • Zlouni 2 – rodinný animovaný film
  • Cukrkandl a Srdcovka – české novinky
  • Mazlíčci v průšvihu – rodinný film pro nejmladší diváky

Celý program na webu DPP

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu

Lilia Khousnoutdinova miluje hru na klavír.

Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....

Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc

Arnold Schwarzenegger přijel na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. (18. června...

Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...

Lepší než na sítích, otočili kritici nového Jiřáku. Teď vadí „postele pro bezdomovce“

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...

Ještě před otevřením schytávala revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad kritiku kvůli nedostatku stromů, rozsáhlé dlažbě či nově kvůli výrazným červeným lavičkám. Reportér iDNES.cz ale na místě mezi...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...

Kinobus startuje novou sezonu. Nabídne přes 40 promítání, vstup je zdarma

Kinobus, ilustrační snímek

V pražských Čakovicích startuje večer nová sezona populárního Kinobusu. Až do začátku září nabídne v 11 pražských lokalitách celkem 44 promítání. Vstup na akce je zdarma.

22. června 2026  7:30

Zmatek v Liberci a omluva Bohemians. Hůlka musí zpátky, čeká na konec smlouvy

Kapitán Bohemians Lukáš Hůlka slaví vstřelený gól Spartě.

V sobotu se sice hlásil na začátku letní přípravy v Liberci, kvůli administrativní chybě však musí Lukáš Hůlka, čerstvý přestup z Bohemians, zpátky ke svému bývalému klubu do Prahy, kde má stále...

21. června 2026  22:44

Žena spadla do výtahové šachty na stavbě, je vážně zraněná. Byla pod vlivem alkoholu

ilustrační snímek

V pražských Řepích v neděli odpoledne spadla do výtahové šachty rozestavěného domu zhruba pětačtyřicetiletá žena, s vážnými mnohačetnými zraněními skončila v nemocnici. Policejní mluvčí Jan Daněk na...

21. června 2026  19:48

Nehoda motocyklu uzavřela na desítky minut D1 u Mirošovic směrem na Prahu

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Dálnici D1 u Mirošovic v Praze-východ uzavřela v neděli v podvečer nehoda motocyklu. Zraněného motorkáře přepravil vrtulník do nemocnice, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Směr na Prahu...

21. června 2026  18:04,  aktualizováno  19:24

Bělouš vyhrál derby poprvé v historii. Favorizovaný Portal v Chuchli dominoval

Portal si běží pro vítězství v Českém derby.

České derby vyhrál ve Velké Chuchli favorizovaný Portal s žokejem Petrem Foretem a jako první bělouš ovládl tradiční zkoušku pro tříleté koně a klisny. V cíli nejprestižnějšího tuzemského rovinového...

21. června 2026  18:26

Zapomenutý šampion Běchovic. Skládali mu básně, málem skončil jako kriminálník

Václav Hošek během závodu ještě v dresu SK Kladno

Jeho jméno budou znát jen opravdoví atletičtí fajnšmekři. Přitom ve 30. letech byl Václav Hošek československou extratřídou na přespolní běhy a dostal se i na olympijské hry. Předně se ale zarputile...

21. června 2026  15:35

Vojtěch v Praze kandidovat nebude, řekl Babiš. O lídrovi rozhodne výbor hnutí

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v neděli odmítl, že by ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) měl kandidovat v podzimních obecních volbách v Praze. V pořadu Partie televize CNN Prima...

21. června 2026  14:46

Proč se v pražském klubu vraždilo? Bijí se zde brutálně, ostraha jen přihlíží, líčí žena

Premium
Kopy do hlavy. Obvyklý výhled z okna pro obyvatele Trojické ulice v Praze 2, v...

Jak se žije v Trojické ulici v Praze 2, kde funguje noční podnik s názvem P.M.Club, se v květnu bleskurychle dozvěděla žena hledající v lokalitě byt. Na sociální síť napsala, že byla v této ulici na...

21. června 2026

Antigraffiti stojí městské části miliony. S dopadením sprejerů pomáhá veřejnost

Ilustrační snímek

Pražští sprejeři dál ničí fasády domů, zastávky i podchody. Policie letos dopadla už 22 pachatelů, jejich odhalování však není jednoduché. Město i městské části mezitím vydávají miliony korun na...

21. června 2026  11:11

Plán letní přípravy fotbalistů Slavie na sezonu 2026/27. S kým hraje český mistr

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Jak se čeští šampioni chystají na novou sezonu? V našem přehledu najdete plán letní přípravy fotbalistů Slavie na sezonu 2026/27.

21. června 2026  10:50

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Katedrálu sv. Víta rozezní nové varhany. Na galakoncertu vystoupí Šporcl či Pavlica

Nové varhany v potemnělé katedrále.

Řada předních interpretů vystoupí v neděli v katedrále sv. Víta Pražského hradu při večeru věnovaném slavnostnímu koncertu na nové varhany. Bude mezi nimi Český národní symfonický orchestr pod...

21. června 2026  10:43

Žádné barvy, jen čistý minimalismus. Pražský byt prošel radikální proměnou

Striktní minimalismus a absolutní absence barev definují nový interiér pro...

Striktní minimalismus a absolutní absence barev definují nový interiér pro čtyřčlennou rodinu od studia edit! architects. Projekt postavený na kvalitě prostoru, hře světla a polotransparentních...

21. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.