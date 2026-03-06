Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Aleš Kubelka
  19:11
Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, včera vývojáři českého studia Warhorse představili plánované akce a novinky, na které se příznivci dramatického příběhu hlavního hrdiny Jindřicha ze Stříbrné Skalice mohou letos těšit.

Projekt KCDlive, na němž spolupracuje Warhorse se správci historických objektů, propojuje důmyslně reálná místa se hrou, jejichž dva díly si dohromady koupilo už zhruba 15 milionů nadšenců. Část z nich neváhá obětovat čas a peníze a cestuje do míst, která se stala předobrazem populárního „erpégéčka.“

Tisková konference k projektu KCDlive v Malešově. (6. března 2026)
Snímky z fanouškovského festivalu příznivců hry KCD z léta 2025.
„Když jsme s projektem začínali, vůbec jsme netušili, kolik lidí bude ochotných cestovat přes půl světa jen proto, aby navštívili místa, která znali z herní mapy. U některých zážitků už tvoří zahraniční turisté více než polovinu rezervací,“ říká iniciátor projektu KCDlive a majitel tvrze v Malešově Ondřej Slačálek.

Hlavním centrem aktivit zůstává Kutná Hora, kde i letos vznikají tematické zážitky inspirované světem hry. Tamní Průvodcovská služba otevře tři komentované okruhy, které návštěvníkům představí historické souvislosti města stříbra a jeho roli v příběhu KCD.

Číňan ve zbroji. Na festival hry Kingdom Come přijeli fanoušci z celého světa

„V Kamenném domě si pak budou moci lidé zahrát tematickou únikovou hru, zatímco kutnohorská galerie GASK připravuje výstavu věnovanou středověku a inspiraci, kterou historické reálie poskytly tvůrcům scénáře,“ popisuje koordinátorka KCDlive Anna Lánská.

Buhurt i středověké obžerství

Významnou roli v projektu hraje také zmíněný Malešov. Už o Velikonocích začne interaktivní prohlídka tvrze s prvky únikové hry.

„Velmi rychle se nám navíc plní kapacity rozšířeného programu zahrnujícího nocování v replikách rytířských stanů a středověkou hostinu,“ těší Ondřeje Slačálka.

Do projektu se nově zapojilo město Sázava na Benešovsku se svým ikonickým benediktinským klášterem a obec Suchdol, kde mohou návštěvníci zhlédnout srovnávací informační panely prezentující rozdíly mezi historickou realitou a jejím herním zpracováním. V Ratajích nad Sázavou pak pokračuje tematické expozice na tamním zámku.

Zvedli se od počítačů a vyrazili na hrad. Fanoušci Kingdom Come vyprodali Trosky

Také letos se uskuteční velká setkání fanouškovské komunity. V Ratajích vypukne 13. června historický Buhurt turnaj a 15. srpna přivítá fanoušky KCD Fanfest v Malešově.

„Buhurt je tvrdý kontaktní sport, který evokuje středověké boje. Lidé mají na sobě brnění a používají dobové zbraně. V rámci Fanfestu pak na naší tvrzi vznikne vojenský tábor s řadou aktivit. Lidé se budou moci doslova vnořit do středověkého světa,“ doplnil Slačálek.

Z dlouhodobých dat a analýz vyplývá, že „KCD turista“ představuje specifickou skupinu návštěvníků. Jde převážně o mladší publikum, které v lokalitách tráví více času, často zde přespává a aktivně využívá místní služby. Tito návštěvníci zároveň vyhledávají méně známá místa mimo hlavní památkové okruhy.

Po stopách Jindřicha ze Skalice. Jak hra Kingdom Come zvedla popularitu památek

„Úspěch hry se v regionu projevil naprosto konkrétně – místa, kde se odehrává, zaznamenala výrazný nárůst návštěvnosti. Nejvíce to vidíme v Kutné Hoře, kam míří jak čeští, tak zahraniční turisté. Vidíme, že KCD přitahuje převážně mladé, často bezdětné návštěvníky z větších měst, kteří jsou ochotni cestovat dobrodružněji Tato komunita je aktivní, vzdělaná a ráda kombinuje historii a zážitky. Úspěch hry se tak přetavil v reálný turistický boom, z něhož profitují podnikatelé i celý region,“ říká Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.

Jeho slova potvrzují data z některých památek. Například celková návštěvnost Vlašského dvora v Kutné Hoře vzrostla loni oproti roku 2024 o 38 procent.

„Zájem herních turistů jednoznačně podpořil drobné podnikatele a místní živnostníky. Navíc očekávám, že návštěvnost města letos poroste. To však vede na druhou stranu k nutnosti navýšení ubytovacích kapacit, které jsou tu často na hraně možnosti. Tím se otevírají možnosti pro velké investory,“ dodává starosta Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS).

