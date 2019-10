Modrá opice se zlatými varlaty láká v Praze turisty, nadšeně se s ní fotí

Autorem bronzové sochy je francouzský umělec Denis Defrancesco. Umělecké dílo nese název King Kong Balls má jednoznačně za úkol provokovat.

Jeho původní dvoumetrová verze v černé patině byla představena světu na Biennale v Benátkách.

Pro festival s názvem Sculpture Line vznikla nová pětimetrová verze, která více vynikne ve veřejném prostoru.

Sculpture Line festival oficiálně trval do 30. 9., mnohé sochy však zůstaly na ve městech i potom. To je případ i King Konga, který se bude stěhovat nejpozději před Vánoci, a to pravděpodobně do Central parku v New Yorku nebo na výstavu do Paříže.

V Praze lze skulptury najít i na jiných místech. Například monumentální Stvůru Jana Dostála na Náměstí Republiky, Čtenáře v křesle od Jaroslava Róny na náměstí Franze Kafky či Klecohlavy a Nebeská sféra od Kurta Gebauera ve Vojanových sadech.