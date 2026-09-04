Když smrt číhá blízko. Čety energetiků berou do ruky dráty, kterými proudí tisíce voltů

Vezmou do ruky drát, kterým proudí tisíce voltů. Bez vypínání proudu nebo přerušení dodávek. Práce, u níž se tají dech.
Čety provádějí údržbu a opravy elektrického vedení bez přerušení dodávek elektřiny zákazníkům. Smrt přitom číhá blízko. Stačí neopatrný pohyb.
Aby se tak nestalo, musí pracovníci nejprve absolvovat několik týdnů trvající školení, úspěšné absolvování psychotestů a tvrdé závěrečné zkoušky v novém moderním cvičném polygonu firmy v Toužimi. Je tam zhruba 16 stanovišť s různými typy elektrických sloupů a zapojením kabelů pro trénink techniků. Nejde navíc o žádné začátečníky. Za sebou už mají často mnohaletou praxi na opravách vedení bez napětí. Pod napětím pak několik dalších týdnů pracují pod dohledem zkušenějších kolegů.
„Každá práce, kterou dokážeme provést bez vypnutí vedení, znamená větší komfort pro zákazníky a vyšší spolehlivost distribuční sítě. To výrazně pomáhá minimalizovat dopady údržby a oprav na odběratele elektřiny,“ vysvětlil včera ve Smečně na Kladensku generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.
Právě tady pracovníci čet z nedalekého Kladna a jejich kolegové z Kolína připravovali vedení na chystanou instalaci nové trafostanice. Ta posílí zdejší distribuční síť a mimo jiné umožní výstavbu dalších rodinných domů.
„Výsledkem činnosti čet pracujících pod napětím je, že každý z koncových odběratelů měl v průměru o sedmdesát minut kratší plánované odstávky při opravách a úpravách distribuční sítě. Jinými slovy, představuje to zkrácení doby odstávek přibližně o třetinu,“ vypočítal Martin Zmelík. Dodal, že ve Středočeském kraji provádí společnost stovky naplánovaných oprav vedení pod napětím ročně.
Jsou jako vlaštovky na drátech
Práce pod napětím patří mezi nejnáročnější činnosti v distribuci elektrické energie. Vyžaduje dokonalou znalost pracovních postupů, vysokou míru soustředění a důsledné dodržování bezpečnostních pravidel. Nedílnou součástí je také vzájemná důvěra členů týmu.
Ve Smečně pracovníci kladenské a kolínské čety pod napětím instalovali odpojovače, které vedení umožňuje rozdělit na více úseků.
„Při instalaci nové trafostanice tak od proudu odpojíme jen jeden z nich. To znamená, že zhruba pět stovek odběratelů nepozná žádnou změnu a budou mít doma stále elektřinu, zatímco jinak by bylo nutné odpojit mnohem delší část sítě, takže by se ocitli bez její dodávky po několik hodin. Odstávka se tak dotkne podstatně méně odběrných míst,“ poznamenal manažer ČEZ Distribuce Vladimír Űbermajer.
Práci pod napětím společnost provádí při více než dvou desítkách činností. Například při opravách vodičů , výměně izolátorů, údržbě vedení nebo instalaci zábran a krytů izolátorů, které brání ptákům v přistávání na nebezpečných částech sloupů.
„Je to právě jako s těmi ptáky. Když přiletí a prostě si sedne jen na drát, nic se mu nestane. Stejně to mají elektromontéři, kteří pracují na plošině, jejíž rameno je izolované,“ popsal stručně princip specialista ČEZ Distribuce Václav Žid.
Bezpečnost je priorita
První četu práce pod napětím společnost sestavila už před čtvrt stoletím. Podle Zmelíka došlo za tu dobu jen k jednomu pracovnímu úrazu s tragickými následky, což je důkazem kvalitní přípravy týmů, jejichž pracovníci se rukama drátů, kterými vede elektrický proud, dotýkají prakticky denně.
Každá z čet nastupuje do akce v minimálně v pěti lidech. Tvoří ji vedoucí a čtyři až pět montérů. Práci pod napětím provádějí jen při příznivých meteorologických podmínkách. Nelze ji dělat třeba při silném dešti, větru nebo v mlze.
Dominik Buma je členem kladenské čety. Práce, kterou má, mu přijde velmi zajímavá. „Ne každý něco podobného jako já dělá. To, že se dotýkám drátů, v nichž je elektrický proud, u mě vzbuzuje respekt. To je z hlediska bezpečnosti důležité. Naopak člověk nesmí mít strach,“ popsal MF DNES montér, který už má v práci pod napětím čtyřletou praxi.
Fakta Práce pod napětím Společnost ČEZ Distribuce vytvořila síť dvaceti týmů, které napříč Českem zajišťují opravy a údržbu bez přerušení dodávek elektřiny zákazníkům. Ročně mají na svém kontě kolem 6 700 zásahů. První tým vznikl v roce 2000, nejnovější z Kolína letos na jaře. Loni týmy pomohly k průměrnému snížení omezení dodávek o 70 minut ročně na zákazníka, což představuje pokles zhruba o 30 procent.
Průměrné roční omezení na zákazníka nyní činí 165 minut každý rok. Ve Středočeském kraji týmy kromě Kolína působí také v Kladně, Mladé Boleslavi, Benešově a Příbrami.