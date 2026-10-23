„Bliká? Raději zrychlete. Svítí? Žádný stres, vlak ještě stihnete.“
Krátké hlášení na Facebooku doplnil Ropid asi dvacetisekundovou kompilací dvou videí.
Na prvním se odjezdový displej nad eskalátory bez časového údaje rozblikal. Na druhém je statický s časem odjezdu soupravy.
Organizace obrázky doprovodila vysvětlením, kdy se dá nejbližší souprava ještě stihnout za předpokladu, že zvolíte rychlejší chůzi a kdy v klidu můžete na schodech stát.
„A má to cenu? Vždyť metro jezdí po pár minutách,“ píše jeden z diskutujících. Dalšímu vadí, že blikajícímu nápisu chybí konkrétní čas odjezdu.
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Stihnete příští metro? Kvůli běžcům na eskalátorech se mění odpočet na displeji
Jiný odmítá samotný princip. „Pokud eskalátor jede, nemělo by se po něm chodit,“ a své tvrzení rozebírá. Další se zamýšlí nad rychlostí jezdicích schodů a jiný už ví, že schody bude brát po dvou.
Ropid už před měsícem informoval, že upravuje elektronické tabule ve vestibulech či přestupních tunelech jednotlivých stanic. Každý displej ukáže odjezdy dvou příštích spojů.
Původně byl systém nastaven tak, že cestující by měl zobrazované metro stihnout, i když na eskalátorech celou dobu stojí.
„Jelikož ale víme, že velká část z vás po eskalátorech chodí, chtěli bychom interval zobrazování nejbližšího příjezdu metra upravit,“ uvedl před časem Filip Drápal, mluvčí organizace.
Jednou z posledních novinek je i to, že ukazatele odjezdu se zobrazují v barvách příslušné linky metra – tedy A zelenou, B žlutou a C červenou.
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Zní jako Jurinová, ale není to ona. Hláška v metru se změnila, ale kdo namluvil „její“ linku?