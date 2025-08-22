Kdo jezdí pražskou MHD zdarma a na jaký doklad. A co přívoz a lanovka?

Cestování hromadnou dopravou v hlavním městě mají zdarma například junioři, senioři, ale také doprovod malých dětí a osoby s průkazem ZTP a ZTP/P. Svůj nárok však musejí umět prokázat. Pravidla navíc neplatí všude stejně. Jak splnit podmínky a získat doklad na slevu?
Do patnácti let zdarma
Na území Prahy mají přepravu v MHD zdarma všechny děti nezávisle na jejich bydlišti až do dovršení patnácti let. Do šesti let jezdí bezplatně vždy a nepotřebují k prokázaní věku žádný doklad. Musejí však mít alespoň desetiletý doprovod.
Děti od šesti do deseti let svůj věk a nárok na slevu také prokazovat nemusí. Starší děti do patnácti let už však musejí předložit občanský průkaz. Pokud však v obou případech (tedy od šesti až do patnácti let) cestují vlakem, musejí se prokázat některým z dokladů PID.
K tomu slouží některý z identifikátorů (karta Lítačka, InKarta, platební karta) systému PID nebo aplikace Lítačka. Na kartě nebo v mobilní aplikaci pak ještě musí být nahraná takzvaná slevová aplikace. Po prokázání věku ji pořídíte na prodejních místech za 60 korun.
Alternativou je klasický papírový průkaz PID s přídomkem „dítě 6-15". Ten pořídíte po předložení rodného listu a průkazové fotografie na předprodejních místech za 60 korun. Pravidla o prokazování věku mezi vlaky a zbytkem MHD sjednotí úprava tarifů od počátku roku 2026.
Doprovázející osoba
Jako doprovod dítěte do tří let může jet zdarma jeden dospělý. Svůj nárok ale musí prokázat dokladem, kde je věk dítěte uvedený – občankou, pasem a nebo dětským průkazem PID. Po předložení rodného listu a průkazové fotografie ho pořídíte na předprodejních místech za 60 korun.
S tímto průkazem může cestovat jakýkoliv dospělý, tedy rodiče, prarodiče, jiní příbuzní nebo paní na hlídání.
Sleva zatím neplatí ve vlacích na území Prahy. Po úpravě tarifů od počátku roku 2026 však bude doprovod moci jezdit zdarma i po železnici.
Senioři platit nemusí
Po Praze cestují zdarma i všichni senioři od 65 let. Nárok na slevu mohou prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem. Tyto doklady však při cestách vlakem nestačí.
Na železnici budete k prokázání věku potřebovat některý z identifikátorů (karta Lítačka, InKarta, platební karta) systému PID či mobilní aplikaci Lítačka s nahranou takzvanou slevovou aplikací. Koupit ji lze na prodejních místech za 60 korun.
Na stejnou částku vás vyjde i alternativa – klasický papírový průkaz PID s přídomkem Senior 65+. Pravidla o prokazování věku mezi vlaky a zbytkem MHD od počátku roku 2026 sjednotí úprava tarifů.
Čím vším mohou děti a senioři jezdit zdarma
V rámci Pražské integrované dopravy platí stejné tarifní podmínky pro metro, tramvaje, autobusy, vlaky i přívozy.
Všechny skupiny cestujících, které mají v Praze nárok na jízdné zdarma (děti do 15 let, senioři 65+, držitelé průkazů ZTP/ZTP-P, doprovod dítěte do 3 let, doprovod ZTP-P), mohou přívozy využívat bezplatně úplně stejně jako jiné prostředky MHD.
Součástí systému PID je dokonce i lanovka na Petřín, takže pro ni platí stejné tarifní a slevové podmínky jako v tramvajích, metru, autobusech i přívozech.