Kde v Praze sledovat MS v hokeji 2026? Zápasy pod širým nebem mají úplně jinou atmosféru

Mistrovství světa v ledním hokeji 2026
se koná od pátku 15. května 2026 do neděle 31. května 2026 ve Švýcarsku (Curych a Fribourg).
Kdy hrají Češi?
Kam vyrazit v Praze na plátno či velkou obrazovku
Druhá polovina května bude opět patřit hokeji. Ulice se vylidní, restaurace naplní. Napjaté hrobové ticho plné očekávání vystřídají výkřiky radosti a euforie po každém vstřeleném gólu. Mezi nejvyhledávanější místa, která se během konání mistrovství pravidelně mění ve fanzóny, patří Riegrovy sady nebo Žluté lázně. Velké obrazovky, street food a pořádná porce hokejového nadšení na fanoušky čekají také na Rohanském ostrově nebo na terase Galerie Harfa.
Riegrovy sady
Pověst nejvyhledávanějšího open air prostoru v centru města s místem pro 1500 až 1700 fanoušků má bezesporu Energy Pub v Riegrových sadech. Kromě tankové Plzně nabízí každý rok také VIP hosty, debaty a soutěže. Nebude chybět ani Voras Night a vedle Jakuba Voráčka dorazí jako hosté také Ondřej a David Kaše, Filip Chlapík, Jiří Sekáč, Václav Nestrašil nebo brankář Michael Hrabal.
Všechny zápasy národního týmu mohou diváci sledovat na devíti obrazovkách včetně jedné obří LED obrazovky. Popularitě „Riegráčů“ také odpovídá cena. Cena za vstup na „PUK PAK PIVO hokejovou Watch Party“ se pohybuje od 250 do 490 korun.
Fanoušci při sledování zápasu Riegrových sadech
Rohanský ostrov
Riegrovým sadům začíná konkurovat také „zahrádka“ u Libeňského mostu, kde jsou letos připraveny čtyři LED obrazovky, až 1600 míst k sezení, krytá část pro případ deště a posílený režim během zápasů s deseti výčepy a deseti pokladnami, aby při fandění nikomu nevyschlo. I na Rohan se doporučuje včasná rezervace v případě zápasů českého národního týmu, zpoplatněná 100 korunami.
Začátek šampionátu je na Rohan BeerGarden pojat jako celodenní událost včetně vystoupení DJ Ondrash & DJ Forrest Pine. Při českých utkáních budou součástí doprovodného programu též hokejové výzvy, tipovačky a soutěže o věcné ceny.
Fanoušci na Rohanském ostrově
Žluté lázně
Kompletní program mistrovství od základních skupin až po finále si mohou fanoušci užít i ve Žlutých lázních, přesněji v prostoru Tančírny, kde bude připravena velkoplošná obrazovka. Vstup je zdarma.
Terasy Harfa
Všechny zápasy bude možné sledovat také na střeše Galerie Harfa v Libni. Pro návštěvníky je připravena zóna s občerstvením, kromě nápojů též s grilem a zmrzlinou. Organizátoři ale rovněž doporučují na česká utkání rezervaci míst.
Hostivař
Na hokej pod širým nebem se chystají také v Hostivaru H2 v Hostivaři. Kromě promítání vybraných přenosů je pro fanoušky připravena i tipovačka na konečný výsledek zápasu a výherce bude odměněn pivním vajíčkem. V pátek 15. května se hosté H2 budou moct před utkáním Čechů rozehřát u sledování Švédska s Kanadou, a v sobotu je kromě Čechů čeká také Kanada vs. Itálie.
|Restaurace Sladovna
|Praha 2
|Promítání zápasů české reprezentace na velké TV
|The Pitch
|Praha 2
|Během otevírací doby budou promítány přenosy všech zápasů
|Pivovar Spojovna
|Praha 4
|Promítací plátno na zastřešené terase, doporučená rezervace míst
|Bowling Radava
|Praha 7
|Zápasy na velkých obrazovkách i na letní zahrádce na velkém plátně, u zápasů českého týmu tipovací soutěž o bowling zdarma
|Koštovna u Počtů
|Praha 7
|Promítání zápasů české reprezentace na velkém plátně
|Pivo Karlín
|Praha 8
|Živé vysílání hokejových přenosů
|Minipivovar Beznoska
|Praha 9
|Všechny zápasy českého týmu uvnitř i na venkovní zahrádce Speciální hokejové menu
|Počernický pivovar
|Praha 9
|Živé vysílání hokejových přenosů
Které zápasy poběží v televizi?
Podobně jako v loňském roce, kdy se odehrávala sportovní utkání paralelně ve Švédsku i Dánsku, budou i letos zápasy probíhat na dvou místech současně, konkrétně ve městech Fribourg a Curych. Česká televize bude vysílat vždy jen vybrané přenosy, primárně zápasů české reprezentace, a sestřihy toho nejdůležitějšího z ostatních utkání.
Všechny zápasy bude možné sledovat online na ČT sport Plus,online reportáže najdete na idnes.cz/hokej/ms-2026.
|Pátek 15. 5.
|15:30
|Kanada - Švédsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pátek 15. 5.
|19:00
|Finsko - Německo
|Sestřih (Curych)
|Pátek 15. 5.
|19:30
|Česko - Dánsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pátek 15. 5.
|22:50
|Švýcarsko - USA
|Sestřih (Curych)
|Sobota 16. 5.
|16:00
|Itálie - Kanada
|Přímý přenos (Fribourg)
|Sobota 16. 5.
|19:00
|Maďarsko - Finsko
|Sestřih (Curych)
|Sobota 16. 5.
|19:30
|Slovinsko - Česko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Sobota 16. 5.
|22:50
|Lotyšsko - Švýcarsko
|Sestřih (Curych)
|Neděle 17. 5.
|16:00
|Dánsko - Švédsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Neděle 17. 5.
|19:00
|Rakousko - Maďarsko
|Sestřih (Curych)
|Neděle 17. 5.
|20:00
|Německo - Lotyšsko
|Přímý přenos (Curych)
|Neděle 17. 5.
|22:50
|Norsko - Slovinsko
|Sestřih (Fribourg)
|Pondělí 18. 5.
|16:00
|USA - Finsko
|Přímý přenos (Curych)
|Pondělí 18. 5.
|19:00
|Kanada - Dánsko
|Sestřih (Fribourg)
|Pondělí 18. 5.
|19:30
|Švédsko - Česko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pondělí 18. 5.
|22:50
|Německo - Švýcarsko
|Sestřih (Curych)
|Úterý 19. 5.
|16:00
|Lotyšsko - Rakousko
|Přímý přenos (Curych)
|Úterý 19. 5.
|19:00
|Itálie - Norsko
|Sestřih (Fribourg)
|Úterý 19. 5.
|20:00
|Slovinsko - Slovensko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Úterý 19. 5.
|22:40
|Maďarsko - Velká Británie
|Sestřih (Curych)
|Středa 20. 5.
|15:40
|Česko - Itálie
|Přímý přenos (Fribourg)
|Středa 20. 5.
|19:20
|Rakousko - Švýcarsko
|Sestřih (Curych)
|Středa 20. 5.
|20:00
|USA - Německo
|Přímý přenos (Curych)
|Středa 20. 5.
|22:40
|Švédsko - Slovinsko
|Sestřih (Fribourg)
|Čtvrtek 21. 5.
|16:00
|Kanada - Norsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Čtvrtek 21. 5.
|19:00
|Lotyšsko - Finsko
|Sestřih (Curych)
|Čtvrtek 21. 5.
|20:00
|Dánsko - Slovensko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Čtvrtek 21. 5.
|22:40
|Švýcarsko - Velká Británie
|Sestřih (Curych)
|Pátek 22. 5.
|16:00
|Kanada - Slovinsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pátek 22. 5.
|19:00
|Německo - Maďarsko
|Sestřih (Curych)
|Pátek 22. 5.
|20:00
|Švédsko - Itálie
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pátek 22. 5.
|22:40
|Finsko - Velká Británie
|Sestřih (Curych)
|Sobota 23. 5.
|15:40
|Slovensko - Česko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Sobota 23. 5.
|19:20
|Švýcarsko - Maďarsko
|Sestřih (Curych)
|Sobota 23. 5.
|20:00
|Rakousko - Německo
|Přímý přenos (Curych)
|Sobota 23. 5.
|22:40
|Norsko - Švédsko
|Sestřih Friburg
|Neděle 24. 5.
|16:40
|Velká Británie - Lotyšsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Neděle 24. 5.
|19:00
|Dánsko - Itálie
|Sestřih (Fribourg)
|Neděle 24. 5.
|20:00
|Slovensko - Kanada
|Přímý přenos (Fribourg)
|Neděle 24. 5.
|22:40
|Finsko - Rakousko
|Sestřih (Curych)
|Pondělí 25.5.
|15:40
|Česko - Norsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pondělí 25.5.
|19:20
|USA - Maďarsko
|Sestřih (Curych)
|Pondělí 25.5.
|19:30
|Slovinsko - Itálie
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pondělí 25.5.
|22:40
|Německo - Velká Británie
|Sestřih (Curych)
|Úterý 26. 5.
|15:40
|Švédsko - Slovensko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Úterý 26. 5.
|19:00
|Rakousko - USA
|Sestřih (Curych)
|Úterý 26. 5.
|19:40
|Česko - Kanada
|Přímý přenos (Fribourg)
|Úterý 26. 5.
|22:50
|Finsko - Švýcarsko
|Sestřih (Curych)
|Čtvrtek 28. 5.
|15:50
|Čtvrtfinále
|Přímý přenos (Curych)
|Čtvrtek 28. 5.
|19:00
|Čtvrtfinále
|Sestřih
|Čtvrtek 28. 5.
|19:50
|Čtvrtfinále
|Přímý přenos
|Čtvrtek 28. 5.
|23:00
|Čtvrtfinále
|Sestřih
|Sobota 30. 5.
|15:00
|Semifinále
|Přímý přenos (Curych)
|Sobota 30. 5.
|19:30
|Semifinále
|Přímý přenos (Curych)
|Neděle 31. 5.
|15:00
|Utkání o 3. místo
|Přímý přenos (Curych)
|Neděle 31. 5.
|19:30
|Finále
|Přímý přenos (Curych)