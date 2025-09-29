Vražda seniorky ve Kbelích. Policie zadržela podezřelého do pár desítek minut

V bytě v pražských Kbelích byla v pondělí odpoledne nalezena žena, ročník 1935, bez známek života. Policie při prvotním ohledání zjistila, že nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali kriminalisté, kteří po krátké době přišli na stopu muži, který se ukrýval v jednom z bytů poblíž místa činu. Podezřelého převezli k výslechu a celou událost budou nyní řešit jako vraždu.

„Kolem 16. hodiny přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o tom, že v jednom z bytů v ulici Katusická byla nalezená žena bez známek života. Policisté, kteří přijeli na místo, zjistili, že žena utrpěla taková zranění, kde bylo zcela zřejmé, že si je nemohla způsobit sama,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

Případ si proto převzali detektivové z 1. oddělení, kteří začali zjišťovat bližší okolnosti a pátrat po možném podezřelém. Toho se podle mluvčího podařilo policii během několika desítek minut lokalizovat a zadržet v bytě nedaleko místa činu.

Smrt mladé ženy po pádu z 15. patra v Praze. Případ převzalo oddělení vražd

„V současné chvíli je tento muž převezen na policejní služebnu a k provedení dalších procesních úkonů. Detektivové celý případ kvalifikovali jako trestný čin vraždy,“ dodal Hrdina.

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025)
