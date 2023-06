Silák Tkadlčík potáhne ve Kbelích na laně dvacetitunový letoun

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Tkadlčík se pokusí rozpohybovat stroj, který váží zhruba 20 tun. Casa C-295 má pevné místo v armádních i civilních transportech. Na kontě má například první převoz popáleného pacienta do EU po začátku ruské války, transport humanitární pomoci do zemětřesením zasaženého Turecka či přepravu koně Převalského do Mongolska.

Pro Tkadlčíka přitom nejde o první spolupráci s armádou. Již v roce 2019 navštívil spolu s tehdejším ministrem obrany Lubomírem Metnarem české vojáky v Afghánistánu, kde roztlačil mnohatunové obrněné vozidlo MRAP. Tkadlčík se také angažuje v preventivních zdravotnických akcích, jelikož je diabetik.

24. základna dopravního letectva Praha – Kbely zabezpečuje leteckou přepravu příslušníků Armády ČR, účastníků vojenských misí, ústavních a vládních činitelů, zahraničních státních delegací a dalších speciálních letů.

Základna také provozuje leteckou záchrannou službu na letišti v Líních u Plzně, spolupracuje se zdravotníky při převozu transplantačních orgánů a pomáhá s leteckým snímkováním či pátráním po lidech.

V roce 2022 provedla 611 zásahů leteckého záchranného týmu, 774 zahraničních a 217 vnitrostátních odbavených letů. Celkem za loňský rok přepravila 23 792 pasažérů.