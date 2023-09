Nejen vzdušné vlny. Ke Kbelům patří velké koncerty, pivovar nebo ovocné sady

První zmínky o Kbelích pocházejí z doby Přemyslovců. Podle záznamu v zemských deskách je slavný český kníže Soběslav I. roku 1130 daroval klášteru Vyšehradskému.

Po husitských válkách osada měnila majitele. V 18. století se Kbely stávají majetkem Černínů, roku 1785 u rybníka vyrostl pivovar, který patřil šlechtickému rodu až do roku 1923. Pivo se tu pod hlavičkou Družstevního pivovaru Kbely vařilo ještě sedm let, pak se z něho stala stáčírna piva. V únoru roku 1941 koupila obec od stavebního a pivovarského družstva v Praze pozemky rybníka i s pivovarem a strojovnou. V roce 1944 sloužily pivovarské sklepy jako protiletecký kryt. Ve dvoře pivovaru fungovala také obecní úřadovna, a to až do roku 1947, kdy byla otevřena nová budova tehdejšího národního výboru, dnešní radnice. Také moderní pivovar, otevřený v lednu 2019, stojí v současné době o pár ulic dál.