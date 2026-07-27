„Po našich posledních příspěvcích se z kanálů na Kbelské staly tak trochu celebrity,“ začíná TSK svůj příspěvek na sociální síti.
Hlavně laikům vysvětluje, že rekonstrukce silnice není jen položení nového asfaltu. Stejně důležité jako to, co je na povrchu, je i to, co se skrývá pod ním.
„Aktuální diagnostika totiž ukázala, že řada vpustí, přípojek a šachet byla ve velmi špatném stavu. Problémem bylo i historické umístění některých vpustí přímo v ose vozovky, kde dlouhodobě čelily extrémnímu zatížení od těžké dopravy,“ vysvětluje příspěvek.
Už dřív musela správa kritikům vysvětlovat, že ne pokaždé, když nejsou na rekonstrukci silnice vidět dělníci, že se nic neopravuje. „Ne každá činnost vypadá jako frézování vozovky,“ komentovala TSK činnost svých pracovníků zhruba týden po startu rekonstrukce.
Dělníci v té chvíli pracovali na kanálových vpustích a jejich výztuhách, upravovali odvodnění a připravovali podkladní vrstvy pro pokládku nového asfaltu.
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A teď vystavuje účet. „Celkem opravíme 286 přípojek uličních vpustí. U 84 přípojek probíhá celoplošná sanace rukávcem ze skelných vláken v celkové délce 735 metrů. Sanujeme a utěsňujeme 158 kanalizačních šachet včetně výměny poklopů,“ upřesňuje.
Na povrch přijdou velmi odolné poklopy třídy F900, jedny z nejodolnějších používaných v dopravní infrastruktuře.
„Jsou navrženy pro extrémní zatížení a běžně se využívají například v areálech letišť nebo dalších místech s intenzivním provozem těžkých vozidel,“ vysvětluje TSK vlastnosti poklopů.
Rekonstrukce Kbelské vstoupila minulý čtvrtek do své druhé fáze, auta se přesunula do opraveného pruhu. „Zrekonstruovali jsme celý pás, vyměnili asfaltové souvrství, kanalizační vpusti, svodidla a provedli nové značení,“ řekl ředitel TSK Filip Hájek.
Dodal, že dělníci zvládli tu těžší část rekonstrukce, protože právě na této polovině vozovky se nacházely kanalizační vpusti, které bylo třeba opravit. „Naštěstí nás nic nepřekvapilo, dělali jsme mnoho průzkumů už před rekonstrukcí,“ řekl.
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Dělníci během první části opravy na komunikaci položili asi 21 tisíc tun asfaltových směsí, což odpovídá 840 plně naloženým nákladním soupravám. Na stavbě pracovalo denně 100 až 150 lidí. V nejintenzivnějších fázích bylo nasazeno až 40 nákladních aut a kolem 60 kusů těžké techniky.
Aktuálně na druhé části rekonstruované vozovky probíhají sanační práce. A v noci? „Ani v noci nebude stavba spát. Pracovníci budou pokračovat v opravách kanalizační infrastruktury, konkrétně v sanaci přípojek metodou zatahování rukávců do potrubí, stejně jako tomu bylo během první etapy,“ informuje TSK.
Jedna z nedůležitějších oprav komunikací letošního léta odstartovala 2. července a skončí 14. srpna. Práce se provádějí v režimu 24/7. Cena za rekonstrukci se předpokládá 600 milionů korun.
Podle Hájka by mohli být dělníci s opravou hotoví o něco dřív, auta by se na plně opravenou Kbelskou mohla vrátit už v pátek 14. srpna kolem poledne.