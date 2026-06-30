Oprava Kbelské zamíchá autobusovou dopravou, vzniknou vyhrazené pruhy

Už ve středu tam začne instalace dopravního značení, zúžení jízdních pruhů a postupné uzavírání nájezdů a sjezdů. Cílem je připravit komunikaci na dopravní režim, v němž bude rekonstrukce probíhat.
O den později v nočních a ranních hodinách dojde na postupné převedení dopravy do režimu 1+1 a následně začne platit plné dopravní omezení, informuje Technická správa komunikací. Současně začnou samotné stavební práce.
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Přípravy na opravu Kbelské začnou už příští týden, pracovat se bude nepřetržitě
V zájmu zachování co největší plynulosti a spolehlivosti MHD chystá Praha několik opatření v severní části města.
Dá se totiž předpokládat, že rozlití dopravy pocítí řidiči i cestující v celém širším okolí.
Na mnoha místech budou vyznačeny vyhrazené pruhy pro autobusy, v několika případech také dojde k úpravám vedení autobusových linek.
Změny jízdních řádů autobusových linek
„Kbelská ulice je jednou z nejvytíženějších dopravních tepen v Praze, která v podstatě supluje chybějící část Pražského okruhu č. 520. Její oprava je už naprosto nezbytná, ale jsme si plně vědomi toho, že přinese obrovský tlak na dopravu v širokém okolí,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
Provoz v režimu 1+1
Filozofie samotné rekonstrukce je následující – stavební práce budou probíhat vždy v jednom jízdním pásu, zatímco v druhém bude pro tranzitní dopravu zachován obousměrný provoz v režimu 1+1.
Zároveň budou v dotčeném úseku uzavřené všechny sjezdy a nájezdy pro zajištění plynulého provozu. Logicky se tak dá předpokládat rozliv dopravy i do okolí.
A právě kvůli tomu se chystá několik změn autobusových linek a vyznačení buspruhů tak, aby byl dopad na městskou dopravu co nejmenší.
Proto v termínu od 1. července do 15. srpna 2026 Praha zavede dočasná opatření.
Kbelská ulice patří k nejvytíženějším silničním tahům v Česku. Denně po ní projede mezi 37 a 46 tisíci vozidel v jednom směru. Extrémní zatížení kamiony vedlo k hloubkové degradaci podloží a vzniku vyjetých kolejí.
Kvůli stavu silnice v ulici se nemohlo čekat na dokončení slibovaného úseku 520. Jeho stavba má být dokončena v roce 2028, ale zapojení úseku do provozu se podle Beránka očekává až v roce 2034.
Buspruhy vzniknou v těchto úsecích: