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Oprava Kbelské zamíchá autobusovou dopravou, vzniknou vyhrazené pruhy

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  14:13
Oprava Kbelské ulice odstartuje ve čtvrtek 2. července. Hlavní dopravní omezení se začnou instalovat ve středu. Nejdůležitější letní rekonstrukci v Praze tu dělníci chystají už od minulého týdne.

Už ve středu tam začne instalace dopravního značení, zúžení jízdních pruhů a postupné uzavírání nájezdů a sjezdů. Cílem je připravit komunikaci na dopravní režim, v němž bude rekonstrukce probíhat.

O den později v nočních a ranních hodinách dojde na postupné převedení dopravy do režimu 1+1 a následně začne platit plné dopravní omezení, informuje Technická správa komunikací. Současně začnou samotné stavební práce.

Přípravy na opravu Kbelské začnou už příští týden, pracovat se bude nepřetržitě

V zájmu zachování co největší plynulosti a spolehlivosti MHD chystá Praha několik opatření v severní části města.

Dá se totiž předpokládat, že rozlití dopravy pocítí řidiči i cestující v celém širším okolí.

Rekonstrukce Kbelské ulice 2026

Na mnoha místech budou vyznačeny vyhrazené pruhy pro autobusy, v několika případech také dojde k úpravám vedení autobusových linek.

Změny jízdních řádů autobusových linek

  • Linka 110 bude rozdělena na dvě samostatné části: 110 Letňany – Třeboradice a 206 Bazén Hloubětín – Dolní Počernice.
  • Linka 201 bude v pracovní dny cca od 7:00 do 19:00 rozdělena v zastávce Letňany na dvě samostatné části. Obě pojedou pod stejným číslem v úsecích Nádraží Holešovice – Letňany a Letňany – Černý Most. Intervaly linky 201 se na prázdniny nebudou omezovat, pojede stejně jako ve školním roce.
  • Linka 159 bude v období přepravních špiček posílena, linka 182 bude zkrácena jen do trasy Za Horou – Opatov, na lince 185 budou náhradou zavedeny vložené spoje v úseku Letňany – Kbelský hřbitov.

„Kbelská ulice je jednou z nejvytíženějších dopravních tepen v Praze, která v podstatě supluje chybějící část Pražského okruhu č. 520. Její oprava je už naprosto nezbytná, ale jsme si plně vědomi toho, že přinese obrovský tlak na dopravu v širokém okolí,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

Provoz v režimu 1+1

Filozofie samotné rekonstrukce je následující – stavební práce budou probíhat vždy v jednom jízdním pásu, zatímco v druhém bude pro tranzitní dopravu zachován obousměrný provoz v režimu 1+1.

Zároveň budou v dotčeném úseku uzavřené všechny sjezdy a nájezdy pro zajištění plynulého provozu. Logicky se tak dá předpokládat rozliv dopravy i do okolí.

A právě kvůli tomu se chystá několik změn autobusových linek a vyznačení buspruhů tak, aby byl dopad na městskou dopravu co nejmenší.

Proto v termínu od 1. července do 15. srpna 2026 Praha zavede dočasná opatření.

Kbelská ulice patří k nejvytíženějším silničním tahům v Česku. Denně po ní projede mezi 37 a 46 tisíci vozidel v jednom směru. Extrémní zatížení kamiony vedlo k hloubkové degradaci podloží a vzniku vyjetých kolejí.

Kvůli stavu silnice v ulici se nemohlo čekat na dokončení slibovaného úseku 520. Jeho stavba má být dokončena v roce 2028, ale zapojení úseku do provozu se podle Beránka očekává až v roce 2034.

Buspruhy vzniknou v těchto úsecích:

  • Z Bohnic do Kobylis v ulicích Čimická a K Pazderkám od křižovatek s ulicí Lodžská ve směru do Kobylis – naváže na existující buspruh od křižovatky s ul. Přemyšlenskou (pro linky 102, 144, 152, 177, 200).
  • V ulici Ďáblická od křižovatky s Žernoseckou k zastávce Třebenická (pro linky 103, 183, 348, 368, 369).
  • V ulici Vysočanská obousměrně mezi zastávkami Třebenická a Prosek (pro linky 152, 166, 177, 183).
  • V ulici Freyova ve směru na sever mezi zastávkami Nádraží Libeň a Vysočanská (pro linky 136, 151, 152, 177, 183, 195, 375).
  • V pravém pruhu na přemostění Kbelské od kruhové křižovatky směrem k zastávce Letňanská (dosud byl kombinovaný s pravým odbočením na Kbelskou, nově bude pouze pro autobusy) (pro linky 58, 136, 166, 195, 201, 375).
  • V ulici Prosecká ve směru z kopce od křižovatky s ulicí Na Rozhraní ke křižovatce s ulicí U Pekařky (pro linku 58).
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