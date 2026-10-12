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Kbelská se opět zavírá, rekonstrukce míří do další fáze. Už definitivně poslední

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  7:35
Kbelská po rekonstrukci (září 2026)

Kbelská po rekonstrukci (září 2026) | foto: TSK Praha

Symbolické zprovoznění i druhého z opravených pásů Kbelské ulice v Praze. (13....
První auta projíždějí po zrekonstruovaném druhém pásu Kbelské ulice v Praze....
Kbelská ulice po rekonstrukci (13. srpna 2026)
Kbelská ulice po rekonstrukci (13. srpna 2026)
9 fotografií
Rekonstrukce Kbelské ulice je ve své další fázi, tentokrát už poslední. V pondělí se zavírají zbývající nájezdové a sjezdové rampy. Oprava ve dvou částech potrvá do konce listopadu.

Poslední etapa rekonstrukce bude kratší, než se původně plánovalo, uvedla Technická správa komunikací.

„Dělníci už v létě pracovali na rampách křižovatky, které byly určené až na podzimní termín. Tím se sníží dopravní omezení v ‚silnějších‘ měsících,“ řekl před časem generální ředitel TSK Filip Hájek.

Poslední, tedy současná, etapa rekonstrukce se kromě zbývajících nájezdových a sjezdových ramp zaměří také na mimoúrovňovou křižovatku Kbelská – D8.

„Dočkáme se kompletní obnovy asfaltových povrchů, oprav kanalizačních vpustí a revizních šachet i výškového vyrovnání povrchových prvků inženýrských sítí. Část souvisejících prací se podařilo provést už během letních prázdnin,“ informovala správa.

Až do 23. října bude uzavřena sjezdová rampa do Veselské. V tomto úseku bude provoz na Kbelské veden jedním jízdním pruhem. Ostatní nájezdy a sjezdy zůstanou průjezdné. Alternativní trasy k této rampě budou značeny. Povedou přes ulice Prosecká x Kbelská, Kostelecká x Cínovecká a následně Tupolevova a Veselská nebo Kbelská x Liberecká x Vysočanská a následně sjezd zpět na Libereckou a Veselskou.

Druhá část závěrečné etapy bude následovat od 24. října. Pokud práce půjdou podle plánu, bude celý rekonstruovaný úsek bude otevřený do 30. listopadu.

Generální rekonstrukce Kbelské ulice trvala letos v létě 45 dní. Uskutečnila se ve dvou etapách bez jakýchkoliv provozních či technologických komplikací. V rámci každé z etap se celoplošně odfrézovalo stávající asfaltové souvrství o tloušťce 20–24 centimetrů a znovu položilo přibližně 45 tisíc tun nových vysoce odolných asfaltových směsí.

Souběžně proběhla celoplošná úprava a výměna svodidel v celém 3,9 km dlouhém úseku, sanace podkladu s vyztužením geomřížemi, výměna některých uličních vpustí a osazení těžkých kanalizačních poklopů třídy F900, které unesou až 90tunovou zátěž. Oprava přišla na přibližně 600 milionů korun.

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