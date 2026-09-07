Kbelská se brzy opět rozkope, rekonstrukce čeká i další klíčové komunikace

Silničáři budou na klíčových komunikacích pracovat i po prázdninách. Začnou už v půlce října
„Ve všech případech půjde o výměnu asfaltu. Na většině míst s výjimkou Kbelské se bude také upravovat odvodnění a vyměňovat se budou obrubníky,“ popsala pro MF DNES mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.
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Kbelská půjde do finále
V polovině října se plánuje poslední fáze oprav Kbelské ulice. Během ní má dojít k další výměně asfaltu na vozovce. Tentokrát se řidiči nevyhnou omezení na mimoúrovňové křižovatce s ulicemi Veselská a Cínovecká. Termín opravy by se ale měl podle TSK zkrátit.
„Dělníci už v létě pracovali na rampách křižovatky, které byly určené až na podzimní termín. Tím se sníží dopravní omezení v ‚silnějších‘ měsících,“ sdělil generální ředitel TSK Filip Hájek.
Opravy napříč metropolí
Zdroj: TSK
Ve stejnou dobu se má také začít pracovat i v neméně významné Cínovecké ulici, která na Kbelskou navazuje. Obě akce by podle TSK měly být koordinované. Silničáře řidiči potkají v úseku mezi ulicemi Kostelecká a Vysočanská.
„V případě, že se doprava nebude zužovat a zůstanou v obou směrech dva jízdní pruhy, nemuselo by dojít k žádným výrazným komplikacím. Teoreticky se ale doprava může přelít do Ďáblické a Střelničné ulice,“ popsal radní pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička.
Výrazné těžkosti neočekává ani Praha 9, které se obě akce také dotýkají.
„V souvislosti s pokračováním rekonstrukce Kbelské a Cínovecké předpokládáme, že práce proběhnou bez větších potíží jako v případě letních oprav. Vyšší dopravní zátěž se ale patrně projeví v Liberecké ulici,“ popsala mluvčí deváté městské části Marie Kurková.
Kbelská ulice je pro Prahu klíčová, protože nahrazuje nedokončený Pražský okruh v úseku mezi Březiněvsí a Satalicemi. Cínovecká zase naopak město propojuje s dálnicí D8 směrem na Ústí nad Labem a dále do Německa.
Chlumeckou čeká další omezení
V pátek 9. října má skončit dopravní omezení v Chlumecké ulici u obchodního centra Černý Most. Momentálně je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, protože ze střechy centra odsávají štěrk.
Na řidiče, kteří pojedou přes Prahu 14, ale ještě do konce roku čeká jiné zásadnější omezení. Stejně jako v minulých letech se totiž v Chlumecké ulici bude opět opravovat. Zatímco loni platila omezení směrem z centra, letos se plánují v opačném směru.
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„Jedná se o úsek mezi Ocelkovou a Poděbradskou ulicí,“ přiblížila Lišková. Přesný termín zahájení prací zatím není známý. Stále se totiž připravuje výběrové řízení na zhotovitele, který zakázku pro město provede.
Chlumecká je důležitou dopravní tepnou na východním okraji Prahy. Zároveň ale prochází územím s vysokou hustotou obyvatel – od Lehovce přes Rajskou zahradu až po Černý Most.
Roztylská až do příštího roku
Uzavírce se nevyhne ani Jižní Město. Ještě letos se má opravit úsek Roztylské ulice. Konkrétně mezi Cigánkovou a Pod Chodovem. Ani v tomto případě ale zatím není jasné, která firma tam bude pracovat.
„V letošním roce se realizuje jen část úseku. Přesný rozsah se ještě musí vyřešit. Celá akce by pak měla být dokončená v roce 2027,“ vysvět lila Lišková. Během rekonstrukce se nicméně dají očekávat omezení u obchodního domu Westfield Chodov, pod kterým Roztylská ulice vede.
Znovu u Trojského mostu
Zábrany řidiči uvidí do konce roku i v Trojské ulici, která propojuje Bohnice, Troju a Kobylisy. Opravovat se bude v části navazující na Trojský most. Jednat se bude o úsek mezi ulicemi Nad Kazankou a U Sloupu.
V oblasti kolem Trojského mostu se ulice opravovala už dříve – dělníci tehdy pracovali mezi ulicemi Nad Kazankou a Pod Lisem.
Širší ulice na periferii
Do konce letošního roku se má také začít s rozšířením silnice v ulici Do Horoměřic. Ulice dlouhá 650 metrů, která spojuje Nebušice a Horoměřice, má projít kompletní rekonstrukcí.
„Projekt počítá s celkovým odstraněním stávající konstrukce. Tím pádem tu vznikne nová a širší vozovka,“ dodala Lišková.