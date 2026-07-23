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Kbelská míří do další fáze. Auta se poprvé projedou po novém asfaltu

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  17:44aktualizováno  18:05
Hukot projíždějících aut a zápach čerstvého asfaltu. Tak vypadá situace na dokončeném úseku Kbelské ulice. Ostře sledovaná rekonstrukce, která začala na začátku července zamířila v noci na čtvrtek do druhé fáze. Doprava se během večera přesunula na opravenou polovinu. Pro řidiče zůstávají omezení stejná.

Kolem půlnoci silničáři doladili dopravní značení a čtvrtkem se přesouvají na polovinu Kbelské směrem od dálnice D8. O víkendu se odmontují stará svodidla a dojde i na frézování vozovky.

Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
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Dosavadní průběh jedné z největších letních uzávěrek hodnotí pozitivně silničáři, magistrát i radnice, kterých se oprava přímo dotýká. A to navzdory tomu, že se očekávaly komplikace i možný kolaps dopravy.

„Všechny práce v tuto chvíli probíhají podle plánu. Nyní se přesuneme na druhou polovinu Kbelské, kde provedeme identické práce. Věříme, že vše poběží nadále bez komplikací,“ sdělil za sdružení zhotovitelů Petr Tesař, ředitel EUROVIA CZ. Podle Tesaře se bude tato etapa lišit také instalací automatické váhy na začátku opravovaného úseku.

Sotva odstartovala velká rekonstrukce Kbelské, už se tam stala nehoda

„Zácpy jsou, ale menší, než oproti těm, na které jsme zvyklí ve zbytku roku. Hodně tomu pomohlo zkrácení opravy na 45 dní. Prázdniny jsou jediný termín, kdy se oprava Kbelské může udělat,“ komentoval starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) pro iDNES.cz. Pokud by snad nastaly komplikace, jsou podle něj všichni připraveni rekonstrukci ukončit. A to vzhledem k tomu, že je již opravená kanalizace.

Harmonogram

  • Samotné převedení dopravy na nový povrch proběhne ve čtvrtek 23. července mezi 18:00 a 24:00: 18:00–21:00 – rozmísťování směrových desek a příprava provozu ve směru od dálnice D8.
  • Cca 21:00 – spuštění obousměrného provozu na novém povrchu (režim II. etapy).
  • Do 24:00 – dokončovací práce a doladění provizorního dopravního značení.

Dřívější termín konce

Komplikace se ale neočekávají. Podle zástupců magistrátu by bylo dokonce možné původní termín dokončení opravy 15. srpna zkrátit o několik dní. To by se mohlo stát z toho důvodu, že na druhé části Kbelské se už nebude muset opravovat kanalizace. Zda to bude možné se ale zjistí až po odfrézování původní vrstvy asfaltu.

Střízlivě hodnotí dosavadní opravu městská část Praha-Vinoř. Radnici vadí, že do Vinoře zajíždí příliš mnoho nákladních aut, které jsou sem odkloněné z dálnice D10.

„Dopravní situace je sice lepší, než jsme čekali, ale na takový nápor náklaďáků prostě nemáme ve Vinoři stavěné silnice,“ popsal radní městské části Martin Mach (Sdružení pro Vinoř).

Naopak pozitivně vnímá světelnou závoru, která ředí místní dopravu. Nezahltí se tak okružní křižovatka a křižovatka v ulicích Mladoboleslavská, Živanická a Bohdanečská.

Sotva odstartovala velká rekonstrukce Kbelské, už se tam stala nehoda

„Závora funguje a ředí dopravu. Dobrá situace je i v Živanické, kde dopravu řídí semafor pro auta jedoucí z dálnice D10,“ dodal Mach. Původně se radnice obávala dopravního kolapsu, to se zatím nestalo. Zároveň se prý i jedná o zachování některých opatření i po skončení opravy Kbelské.

První fázi oprav pozitivně hodnotí i policie, přesto zde musela čtyřikrát zasahovat kvůli dopravním nehodám. Z toho dvě byly na sjezdu z Novopacké ulice, proto zde policie upravila dopravní značení. Během akce došlo také podle Technické správy komunikací (TSK) celkem k devíti odtahům.

„Průměrný dojezdový čas odtahové služby byl tři minuty, což účinně brání vzniku delších kolon,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Doprava přes virtuální tunel

Klidnější situaci kolem Kbelské pomáhá klidnější prázdninový provoz. I tak zde ale během poledne projíždělo jedno auto za druhým, a to včetně těch nákladních. Komunikace je ale průjezdná. Auta zde mohou jezdit maximální povolenou rychlostí 60 kilometrů v hodině.

Stále platí uzavření vjezdových a sjezdových ramp mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Doprava je stále vedena takzvaným tunelovým koridorem. Nejde přitom o klasické tunely, ale o řešení, které na obou koncích opravovaného úseku svede provoz do „virtuálního tunelu“. Tím je myšleno, že Kbelskou řidiči najedou pouze z Novopacké. Auta přijíždějící z Průmyslové čeká přes Novopackou objízdná trasa.

Oprava Kbelské zamíchá autobusovou dopravou, vzniknou vyhrazené pruhy

Letní opravu Kbelské ulice zajišťuje sdružení vedené firmou Eurovia CS za zhruba 600 milionů korun. Týká se skoro tří kilometrů mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Kbelská ulice je pro automobilovou dopravu klíčová. Nahrazuje totiž nedokončený Pražský okruh v úseku mezi Březiněvsí a Satalicemi. Oprava se dotýká celkem tří dálnic.

Souhrn

  • V rámci první etapy silničáři položili zhruba 21 tisíc tun asfaltu na 840 plně naložených nákladních autech.
  • Oprava začala 2. července. Trvat má celkem 45 dní.
  • 23. července se rozmístily směrové desky a připravil se provoz ve směru dálnice D8.
  • Dělníci pracují v režimu 24/7.
  • TSK na sociálních sítích čelila kritice, že na stavbě nejsou vidět dělníci. Důvodem byla oprava kanalizace a technické přestávky. Během kterých se muselo například čekat na ztuhnutí asfaltu.
  • Celkem během první etapy prací se staly čtyři dopravní nehody a došlo na devět odtahů vozidel.
  • Oprava stojí zhruba 600 milionů korun.
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