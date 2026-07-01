Startují dopravní omezení ve Kbelské. Zúžení do jednoho pruhu, zavírání nájezdů

Zavádění uzávěr a nového dopravního značení je logisticky náročná operace, která ve středu startuje dopoledne a potrvá až do nočních hodin.
Už po 9. ráno řidiči pocítí první omezení: To zasáhne směr od dálnice D8 – nájezd z Cínovecké do Kbelské, kde dojde k zúžení do 1 jízdního pruhu (až po ulici Čakovická) a součástí bude také uzavření prvních nájezdů.
V dopoledních hodinách se opatření dotkne příjezdu od dálnice D10 – na Novopacké se provoz zúží do jednoho jízdního pruhu směrem ke Kbelské.
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Oprava Kbelské zamíchá autobusovou dopravou, vzniknou vyhrazené pruhy
Po poledni se začne omezovat rampa Kbelská (zúžení z Kbelské na Novopackou) a samotná Novopacká ve směru z Prahy.
V podvečer se pak omezení přesune na jižní část – Kbelská od Průmyslové se zúží na jeden pruh a začne postupná uzávěra nájezdů z Mladoboleslavské a Prosecké ulice.
Ve večerních hodinách pak za Průmyslovou ulicí bude doprava na Kbelské naváděna přímo na Novopackou a přes mimoúrovňovou křižovatku Kyje/Satalice.
V průběhu noci v úseku za Čakovickou bude provoz do centra zachován už pouze přes rampu na ulici Novopackou.
V noci ze středy na čtvrtek 2. července dojde k postupnému převedení dopravy do obousměrného režimu 1+1 a dokončí se uzavírání ramp. Stavební práce začnou po 6. hodině ranní.
Vznikly buspruhy
Technická správa komunikací na objízdných trasách (např. v ulici Prosecká, Vysočanská, Čimická a Ďáblická) vyznačila nové vyhrazené pruhy pro autobusy a upravila cykly světelných křižovatek, aby minimalizovala zpoždění linek PID.
Buspruhy