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Startují dopravní omezení ve Kbelské. Zúžení do jednoho pruhu, zavírání nájezdů

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  8:00

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Příprava na rekonstrukci Kbelské ulice (červen 2026) | foto: iDNES.tv

Startuje jedna z nejnáročnějších dopravních operací letošního roku na severu Prahy. Kbelská ulice se chystá na rozsáhlou prázdninovou rekonstrukci. Právě ve středu bude Technická správa komunikací upravovat značení a zavírat nájezdy z okolních komunikací.

Zavádění uzávěr a nového dopravního značení je logisticky náročná operace, která ve středu startuje dopoledne a potrvá až do nočních hodin.

Už po 9. ráno řidiči pocítí první omezení: To zasáhne směr od dálnice D8 – nájezd z Cínovecké do Kbelské, kde dojde k zúžení do 1 jízdního pruhu (až po ulici Čakovická) a součástí bude také uzavření prvních nájezdů.

V dopoledních hodinách se opatření dotkne příjezdu od dálnice D10 – na Novopacké se provoz zúží do jednoho jízdního pruhu směrem ke Kbelské.

Oprava Kbelské zamíchá autobusovou dopravou, vzniknou vyhrazené pruhy

Po poledni se začne omezovat rampa Kbelská (zúžení z Kbelské na Novopackou) a samotná Novopacká ve směru z Prahy.

V podvečer se pak omezení přesune na jižní část – Kbelská od Průmyslové se zúží na jeden pruh a začne postupná uzávěra nájezdů z Mladoboleslavské a Prosecké ulice.

Ve večerních hodinách pak za Průmyslovou ulicí bude doprava na Kbelské naváděna přímo na Novopackou a přes mimoúrovňovou křižovatku Kyje/Satalice.

V průběhu noci v úseku za Čakovickou bude provoz do centra zachován už pouze přes rampu na ulici Novopackou.

V noci ze středy na čtvrtek 2. července dojde k postupnému převedení dopravy do obousměrného režimu 1+1 a dokončí se uzavírání ramp. Stavební práce začnou po 6. hodině ranní.

Vznikly buspruhy

Technická správa komunikací na objízdných trasách (např. v ulici Prosecká, Vysočanská, Čimická a Ďáblická) vyznačila nové vyhrazené pruhy pro autobusy a upravila cykly světelných křižovatek, aby minimalizovala zpoždění linek PID.

Buspruhy

  • Z Bohnic do Kobylis v ulicích Čimická a K Pazderkám od křižovatek s ulicí Lodžská ve směru do Kobylis – naváže na existující buspruh od křižovatky s ul. Přemyšlenskou (pro linky 102, 144, 152, 177, 200).
  • V ulici Ďáblická od křižovatky s Žernoseckou k zastávce Třebenická (pro linky 103, 183, 348, 368, 369).
  • V ulici Vysočanská obousměrně mezi zastávkami Třebenická a Prosek (pro linky 152, 166, 177, 183).
  • V ulici Freyova ve směru na sever mezi zastávkami Nádraží Libeň a Vysočanská (pro linky 136, 151, 152, 177, 183, 195, 375).
  • V pravém pruhu na přemostění Kbelské od kruhové křižovatky směrem k zastávce Letňanská (dosud byl kombinovaný s pravým odbočením na Kbelskou, nově bude pouze pro autobusy) (pro linky 58, 136, 166, 195, 201, 375).
  • V ulici Prosecká ve směru z kopce od křižovatky s ulicí Na Rozhraní ke křižovatce s ulicí U Pekařky (pro linku 58)
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