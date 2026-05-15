Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Hnízdo s malými kavkami skončilo v koši v kolínských Štítarech ve středu 13. května.
„Naštěstí si ho všímaví lidé včas všimli a kontaktovali nás,“ informovala o incidentu na Facebooku záchranná stanice Huslík. „Mláďata jsme převzali do péče a dostala tak druhou šanci.“
Podle vedoucího stanice Luboše Vaňka se ptáčatům daří dobře. „Dožadují se potravy, vydávají typické kavčí skřeky,“ popsal Vaněk pro iDNES.cz.
Ptačí hnízda, vejce i mláďata chrání zákon. „Pokud při rekonstrukcích, úklidech nebo jiných pracích narazíte na hnízdo, dejte ptákům pár dní či týdnů času,“ apeluje stanice.
Kolínští policisté uvedli, že se případem nezabývají.
Kavku obecnou můžete najít na celém území Česka, pták z čeledi krkavcovitých se objevuje i v dalších částech Evropy od Finska až po Středozemí. Kvůli úbytku přirozených hnízd staví svá obydlí v blízkosti člověka. Mláďata rodiče opouštějí na přelomu května a června. V Česku počet kavek od 70. let minulého století klesá.