Kolegům ze STAN věříme, nikoho zatím neodvoláme, zní z pražských radnic

„Důvodem k odvolání byla neschopnost a absolutní neochota starostky Chmelové i místostarosty Kašpara jakoukoli spojitost vyvrátit,“ prohlásil zastupitel a předseda TOP 09 Praha 10 Radek Lojda.

Zastupitelé chtěli například vysvětlit, zda finanční podpora STAN na kampaň Chmelové nepochází z trestné činnosti.

Kde například nyní vládne STAN Praha 1 – starostou je Petr Hejma, kterého hnutí STAN vyškrtlo z kandidátky na magistrát.

Praha 6 – za správu majetku a kulturu zde zodpovídá místostarosta Jan Lacina.

Praha 8 – radním pro strategický rozvoj je zde Tomáš Hřebík.

Praha 9 – za bytovou a investiční politiku zodpovídá Jana Nowaková Těmínová, jež nahradila Marka Doležala, který v souvislosti s kauzou Dozimetr rezignoval.



„Zastupitelstvo je nejdůležitější orgán města, který rozhoduje na základě informací, které má k dispozici. Ani starostka Chmelová, ani místostarosta Kašpar nedokázali vysvětlit svou roli v hnutí STAN tak, aby většinu zastupitelů přesvědčili o tom, že mají na svých postech zůstat,“ odpověděl Lojda na dotaz, na základě jakých důkazů oba politiky s kauzou spojují.

Místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková při obdobném dotazu pouze odkázala na vyjádření Pirátské strany. Tam ale Piráti uvádějí pouze domněnky.

„David Kašpar je místopředsedou pražského STAN a tím byl pravou rukou Petra Hlubučka a je tedy pravděpodobné, že o tom, co dělal po Praze exnáměstek Petr Hlubuček, věděl,“ píší Piráti.

Chmelová i Kašpar nařčení odmítají. „Byli jsme křivě obviněni a odvolali nás bez jakéhokoliv důkazu. Konspiračně se tam snažili najít spojení, které nikdy neexistovalo. Já to vnímám jako zástupný důvod, skrze který nás chtěli odstranit z rozhodování před podzimními volbami,“ reaguje Chmelová.

Dodává, že takovým případem by mohla být rekonstrukce radnice. Výběr dodavatele prý chtěla nechat až po volbách, aby nezavazovala velkým projektem nové vedení radnice. Na dotaz, zda radnice ještě do voleb chystá s rekonstrukcí začít, Komrsková odkázala na mluvčí Prahy 10.

Do odvolávání se nikdo nehrne

Komrsková i Lojda spojují napojení Kašpara na Hlubučka například i s tím, že Kašpar spadl na kandidátce STAN z 10. na 29. místo. Kašpar ale hájí důvěru hnutí ve svou osobu i tím, že ho v úterý sněm dosadil do vedení pražské organizace STAN.

Na ostatních radnicích mají ke členům STAN důvěru.

„Zatím to necháváme na tom, aby si to určil STAN přímo, nebo si ty konkrétní lidi vyvodili osobní odpovědnost, než abychom je teď vyzývali k odchodu a podobně. My k tomu v současné době nemáme dostatek informací,“ říká radní Prahy 1 Karel Grabhein Procházka (ANO).

Zajímavá je situace také v šesté městské části, Starostové jsou zde nyní v koalici s ODS, TOP 09 a lidovci. Do podzimních voleb jdou spolu se Starosty na šestce místní zelení.

„Do voleb určitě se Starosty půjdeme, kandidáti v naší městské části byli dlouhodobě naopak proti Petru Hlubučkovi. Proto jich je také na magistrátu minimum,“ říká Barbora Truksová, spolupředsedkyně Strany zelených v Praze 6 s tím, že pokud by se v budoucnu nějaké napojení kteréhokoliv z členů místní radnice na obviněné ukázala, vyvodí z toho patřičné důsledky.

V Praze 6 ve čtvrtek jednali zastupitelé, podle starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) nebylo odvolání některého z členů rady na stole.

„Ani jsme o tom neuvažovali,“ doplňuje starosta. Některé radnice však začínají s místním šetřením.

Zastupitelé Prahy 4 tento týden rozhodli prověřit městské zakázky. Podle zastupitele Jana Hory (Piráti) tak chtějí zjistit, jestli obžalovaní v kauze Dozimetr získali v Praze 4 veřejné zakázky, a pokud ano, jakým způsobem byly vybrány.

„Pokud by se ukázalo, že tyto firmy v Praze 4 získaly zakázky a získaly je netransparentním podezřelým způsobem, budeme žádat vyvození politické odpovědnosti bez ohledu na politickou příslušnost,“ vysvětluje Hora.