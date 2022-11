Za stíhání v kauze Opencard vyplatí stát bývalé radní celkem půl milionu

Vorlíčková čelila stíhání od roku 2013, a to společně s bývalými pražskými primátory Bohuslavem Svobodou (ODS) a Tomášem Hudečkem (TOP 09) a s dalšími radními.

Policie jim kladla za vinu, že o rok dříve neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, která tehdy vlastnila práva k městské kartě opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.

Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně předsedy senátu Alexandra Sotoláře, který manipuloval s protokoly z jednání, soudy Vorlíčkovou i zbylé obžalované osvobodily. Podle konečného verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Ministerstvo spravedlnosti se ženě následně omluvilo a odškodnilo ji částkou 344 tisíc korun. Vorlíčková ale částku označila za zcela nedostatečnou. Obrátila se na Obvodní soud pro Prahu 2, kde uvedla, že nezákonné obvinění jí zničilo nejen politickou kariéru, ale i zdraví. Samotný trestní proces - náklady na právníky či na znalecké posudky - ji pak podle jejího vyjádření stál 1,9 milionu korun, přičemž ministerstvo jí z této částky uhradilo zhruba 1,1 milionu.

Žádá o šest milionů

Obvodní soud pro Prahu 2 Vorlíčkové v létě přiznal za způsobenou nemajetkovou újmu 106 tisíc korun, protože považoval za přiměřenou celkovou výši odškodnění v částce 450 tisíc korun. Odvolací soud nyní přiznanou částku o 50 tisíc korun zvýšil. „Předání sdělení obvinění na zasedání rady zastupitelstva bylo skutečně postupem, který nelze považovat za zcela standardní. Byl minimálně nevhodný,“ vysvětlila navýšení odškodného soudkyně Blanka Vernerová.

Vorlíčková se domáhá ještě majetkové škody, která jí stíháním vznikla a kterou vyčíslila zhruba na šest milionů. Obvodní soud jí zatím nepravomocně přiznal přibližně 20 tisíc.

Vorlíčková v minulosti ostře zkritizovala jak Sotoláře, tak původní dozorující státní zástupkyni Dagmar Máchovou. Jejich postup označila za zvěrstvo.

V souvislosti s kauzou Opencard získala bývalá radní cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci - mimo jiné za to, že právě na základě jejích informací se přišlo na manipulování s protokoly z hlavního líčení. Kárný senát následně soudce Sotoláře odvolal z funkce předsedy senátu, talár mu však ponechal. Neprokázalo se totiž, že by do protokolů zasahoval ve snaze poškodit obžalované.