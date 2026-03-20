Alena Mrázková, maminka juniorských mistrů světa, kteří sotva před měsícem kroužili piruety na olympijském ledě v Miláně, odkrývá pro iDNES.cz zajímavosti nejen z výchovy krasobruslařského dua.
Pokud se nemýlím, tak i vy jste se v mládežnických kategoriích věnovala krasobruslení. Jablka tedy nepadla daleko od stromu?
Začala jsem už v první třídě, když tehdy dělali na škole nábor. Ale já jsem se nikdy pořádně bruslit nenaučila; moje děti mě rychle předběhly. Skákala jsem jenom dvojité skoky, což je dneska úplný základ.
Je pravda, že Katka je dominantnější a živější; má svoji hlavu a dokáže si prosadit názor. O bráchu se ale jinak vzorně stará a tak trochu si hraje na mámu.