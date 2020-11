Varhany pro katedrálu svatého Víta zatím kvůli covidu zůstávají ve Španělsku

6:20 , aktualizováno 14:20

Varhany pro katedrálu svatého Víta čekají ve španělském El Papiolu smontované již rok, koronavirus zkomplikoval poslední krůčky před jejich transportem do Prahy. Nyní to však vypadá, že starý dluh vůči chrámu Češi brzy splatí. Dílo by mělo být představeno na konci roku 2021. Ve svatovítské katedrále nyní probíhají poslední přípravy před příjezdem dlouho očekávaného nástroje.