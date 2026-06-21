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Katedrálu sv. Víta rozezní nové varhany. Na galakoncertu vystoupí Šporcl či Pavlica

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  10:43
Řada předních interpretů vystoupí v neděli v katedrále sv. Víta Pražského hradu při večeru věnovaném slavnostnímu koncertu na nové varhany. Bude mezi nimi Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Jana Kučery, houslista Pavel Šporcl s mezinárodním souborem iPalpiti, mezzosopranistka Ester Pavlů, kontratenor Vojtěch Pelka nebo Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan.
Nové varhany v potemnělé katedrále.

Nové varhany v potemnělé katedrále. | foto: Jan W. Drnek

Snímky západní stěny katedrály s rozetou, pod kterou tehdy nebyly ještě...
Na kruchtu v katedrále bylo potřeba vytáhnout šest tisíc píšťal. Na dlouhé...
Do Prahy přijely varhany rozmontované, pak je bylo nutné vytáhnout na kůr.
Montování nových varhan trvalo několik měsíců.
24 fotografií

Vyplývá to z programu Svatovítského varhanního oktávu, jehož hudební část dnešní galakoncert ukončí.

Umělce, kteří v neděli vystoupí, spojuje účast na dřívějších benefičních akcích pro nové varhany. Koncert dá také příležitost mladým interpretům, což má ukázat, že varhany budou sloužit příštím generacím. Své umění předvede například pěvecký sbor Nadačního fondu Magdaleny Kožené, vybraní žáci základních uměleckých škol včetně varhaníků, ale i tanečnice.

Nové varhany v potemnělé katedrále.
Snímky západní stěny katedrály s rozetou, pod kterou tehdy nebyly ještě nainstalovány Svatovítské varhany. Dnes už takový snímek nelze pořídit.
Na kruchtu v katedrále bylo potřeba vytáhnout šest tisíc píšťal. Na dlouhé měsíce jí zahalilo lešení.
Do Prahy přijely varhany rozmontované, pak je bylo nutné vytáhnout na kůr.
24 fotografií

Některé skladby zazní v premiéře. Mezi jejich autory patří Michal Horáček a Michael Kocáb, Jan Kučera nebo mladý skladatel Antonín Konečný. Většina skladeb prošla úpravou, aby v nich zněly varhany. Večerem provede Marek Eben, přímý přenos připravují CNN Prima News a TV Noe.

Koncert podle programu připravil Bohemian Heritage Fund, soukromý fond filantropů, který se podílel na pořízení nového nástroje pro katedrálu. Podstatnou část z potřebných 160 milionů korun dala během asi deseti let trvající sbírky veřejnost. Zájemci mohou stále ještě přispět adopcí píšťal, tato možnost skončí 30. června, uvedl na webu Nadační fond Svatovítské varhany.

OBRAZEM: Už brzy se rozezní. Jedinečné snímky zachycují nové svatovítské varhany

Úplným závěrem Svatovítského varhanního oktávu, který začal v pondělí 15. června žehnáním a probouzením nového nástroje, bude v pondělí 22. června zádušní mše. Organizátoři ji pojali jako Te deum, poděkování těm, kdo se o vznik nového nástroje z dílny německého varhanáře Gerharda Grenzinga zasloužili, ale nedožili se jeho hry.

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