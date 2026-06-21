Vyplývá to z programu Svatovítského varhanního oktávu, jehož hudební část dnešní galakoncert ukončí.
Umělce, kteří v neděli vystoupí, spojuje účast na dřívějších benefičních akcích pro nové varhany. Koncert dá také příležitost mladým interpretům, což má ukázat, že varhany budou sloužit příštím generacím. Své umění předvede například pěvecký sbor Nadačního fondu Magdaleny Kožené, vybraní žáci základních uměleckých škol včetně varhaníků, ale i tanečnice.
Některé skladby zazní v premiéře. Mezi jejich autory patří Michal Horáček a Michael Kocáb, Jan Kučera nebo mladý skladatel Antonín Konečný. Většina skladeb prošla úpravou, aby v nich zněly varhany. Večerem provede Marek Eben, přímý přenos připravují CNN Prima News a TV Noe.
Koncert podle programu připravil Bohemian Heritage Fund, soukromý fond filantropů, který se podílel na pořízení nového nástroje pro katedrálu. Podstatnou část z potřebných 160 milionů korun dala během asi deseti let trvající sbírky veřejnost. Zájemci mohou stále ještě přispět adopcí píšťal, tato možnost skončí 30. června, uvedl na webu Nadační fond Svatovítské varhany.
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Úplným závěrem Svatovítského varhanního oktávu, který začal v pondělí 15. června žehnáním a probouzením nového nástroje, bude v pondělí 22. června zádušní mše. Organizátoři ji pojali jako Te deum, poděkování těm, kdo se o vznik nového nástroje z dílny německého varhanáře Gerharda Grenzinga zasloužili, ale nedožili se jeho hry.