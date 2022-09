Architekti navrhli postavit v Karlínských kasárnách velký dům ve tvaru lotosu

„Do roviny dvora 75 krát 135 metrů, obehnaného strohou klasicistní architekturou, vyrůstá v jeho středu oblý šestipodlažní květ lotosu, který rozkvétá proti plochým fasádám stávajících kasáren,“ přibližuje návrh prezident sdružení A.D.O. Praha Miloš Grigorij Parma.

Podle něj by byl lotos samostatným uměleckým dílem zasazeným do městské krajiny s respektem a s vůlí k harmonii k okolí.

Kasárna Karlín mnoho let chátrala. Ministerstvo obrany se objekt pokoušelo několikrát neúspěšně prodat, nakonec rozlehlý komplex skončil v rukou ministerstva spravedlnosti.

To plánovalo na místě zřídit justiční palác, z projektu však nakonec sešlo. Od roku 2017 má areál v nájmu nezisková organizace Pražské centrum, kterou tvoří užší tým zhruba 15 lidí rozličných profesí a zaměření.

Ta zanedbaný prostor proměnila v místo plné života, kde je kavárna, kino, klub, galerie, pískoviště, ohniště a mnoho dalšího.

Nájemní bydlení nebo start-upová komunita

Kasárna Karlín však mají brzy přejít z majetku státu do rukou hlavního města. To potvrdil i v nedávném rozhovoru pro MF DNES radní pro oblast správy majetku Jan Chabr (TOP 09). Město kasárna smění za Fakultní nemocnici Bulovka, navíc ještě získá i dům v Hybernské ulici 2.

Kasárna Karlín v červnu 2017

Historický objekt kasáren má po revitalizaci sloužit jako koleje pro studenty, startovací nájemní bydlení pro mladé rodiny nebo pro seniorské bydlení. To potvrdil na Twitteru také Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení a transparentnost. „S bydlením se počítá,“ napsal.

S jiným návrhem na využití památkově chráněné budovy přišel také zakladatel dárcovské platformy Donio David Procházka, který letos nově kandiduje za hnutí STAN na pražský magistrát. Ten by chtěl z kasáren vybudovat start-upové centrum, které by začínajícím firmám usnadnilo rozjezd podnikání.

S návrhem nemáme nic společného, tvrdí Praha 8

S obřím lotosem však ani jeden z projektů zřejmě nepočítá. Sdružení A.D.O ve své studii popisuje, že by se kolem lotosu rozpínal empírově klasicistní park s výraznými vodními prvky kašen a umělých vodních stěn stékajících z lístků květu.

„Přízemí by sloužilo pro služby občanům Karlína. Mohla by zde vyrůst poliklinika, která Karlínu schází, mandl, prádelna, opravny základních spotřebičů, pekařství, řeznictví nebo wellness. Patra jsou využitelná malometrážními byty pro mladé začínající rodiny, v kombinaci vysokoškolským bydlením a ubytováním seniorů,“ uvádí architekti.

Od návrhu se distancovala Praha 8, na jejímž území se kasárna nacházejí. Právě sama městská část ve svém zpravodaji Osmička o možné vizi pro kasárna informovala.

Praha 8 @Praha_8 @signalizer MČ Praha 8 s tímto nápadem nemá nic společného, nikdo to s představiteli městské části neprojednával. Objekt má do vlastnictví získat hlavní město Praha, takže budoucnost kasáren (včetně tohoto nápadu) budou řešit na Magistrátu hl.m.Prahy. oblíbit odpovědět

Nápad zkritizoval také zastupiteli Prahy 3 Matěj Michalk Žaloudek. „Na tomhle by se dalo vyučovat nepochopení toho, co jsou kvality aktuálního prostoru kasáren. Stejně tak i nepochopení toho, co je architektura a co je veřejný prostor a čemu a komu má sloužit,“ rozčílil se na Twitteru.

„Narodil jsem se v Karlíně, kde jsem dlouhá léta žil. Loni na podzim jsem začal vymýšlet projekt na záchranu tohoto, v podstatě posledního nedokonale využitého bloku. Karlín je oblastí konzumní, nikoliv komunikativní, pečující o sousedské vztahy, tak, jak by městská čtvrť v přímé územní vazbě na centrum Prahy měla fungovat. To je hlavní myšlenkou mého návrhu,“ uzavřel architekt.