Praha chce opravit Karlův most, hledá lom s vhodným kamenem

Podle Scheinherra město nyní shání vhodný kámen, který by nahradil nevratně poškozené kamenné části mostu. Ty, které půjdou použít, budou opraveny a vráceny na své místo. Přesný harmonogramu prací nebo cena rekonstrukce vzejde z projektové dokumentace. Povrch mostu se skládá ze zhruba 66 tisíc kvádrů.



U 14. oblouku mostu na Malé Straně se drolí spáry a hrozí popraskání kamenů. Místo je dlouhodobě ohrazeno. Špatný stav oblouku posouvá Karlův most v klasifikaci Technické správy komunikací do horší kategorie, než do jaké by v případě dobrého stavu patřil. Na stupnici od jedné do sedmi, kdy sedm je havarijní stav, je nyní zařazen do šesté kategorie. Město v minulosti nechalo opravit mostovku a zábradlí mostu.

Stavbu mostu zahájil 9. července 1357 na popud Karla IV. kamenický mistr Otlín, který získal zkušenosti na stavbě staršího kamenného mostu v Roudnici nad Labem. Zakladatelem Karlova mostu nebyl Petr Parléř, jak se traduje, ten stavbu převzal až po Otlínově smrti. Tehdy Kamenný, dnes Karlův most, byl založen v místě strženého Juditina mostu.

Praha letos zahájí také opravy Libeňského mostu. Jako první zrekonstruuje části, jež nemají bezprostřední vliv na dopravu na mostě. Půjde například o části pro pěší, boční zdi nebo sloupy veřejného osvětlení.