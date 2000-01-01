náhledy
Rozednívající se Praha se ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách probudila do dunění bubnů početné „královské družiny“. Na Karlově mostě totiž už v 5 hodin začaly oslavy 669. výročí položení základního kamene jedné z nejvýznamnějších českých památek – Karlova mostu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Karlův most je díky své historii a magické atmosféře opředen také četnými legendami. Jedna z nich praví, že se do malty přidávala vajíčka pro větší kohezi. Muzeum Karlova mostu proto v oslavný den nabízí také různé vaječné speciality.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V průvodu, který překročil Vltavu, se vyjímaly nápadité dobové kostýmy. V jeho čele jel na hnědých koních samotný královský pár – český král a římský císař Karel IV. a jeho třetí choť Anna Svídnická.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Letošní akce byla jakýmsi zlomem, jelikož ji navštívil rekordní počet českých návštěvníků, kteří přišli cíleně na Karlův most v časných hodinách se zájmem o českou historii,“ zhodnotil akci pro iDNES.cz šéf Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman. Podle něj dorazilo až pětkrát více přihlížejících než minulý rok.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Průvod šel od Malostranských mosteckých věží přes Karlův most na Křižovnické náměstí. Kopíroval tak část Královské cesty, která dříve vedla nastávající české krále ke korunovaci na Pražský hrad do katedrály svatého Víta.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Muž převlečený za Karla IV. symbolicky poklepal kladívkem na napodobeninu základního kamene v 5:31, totiž v čas, kdy tak před 669 lety údajně učinil tehdejší panovník.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Symetrické datum vybrané astrology, tedy rok 1357 ve dne 9. 7. v 5:31 hodin, kdy mělo k poklepání dojít, je však podle ředitele Muzea Karlova mostu Zdeňka Bergmana vědecká hypotéza. „Z dobových pramenů víme pouze jistě ten rok,“ řekl.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Dvořané, rytíři, praporečníci i bubeníci ozvláštnili začátek dne také mnohým turistům. Oslavy podporuje městská část Praha 1, celkové náklady však podle Bergmana částku několikanásobně převyšují.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na Karlově mostě odstartovala oslava 669. výročí od položení základního kamene. Lidé v průvodu překročili Vltavu ve středověkých kostýmech. (9. července 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Kompletní by nebyl ani bez muzikantů a tanečníků. O hudební doprovod se postarala skupina Řemdih, která se ve svém repertoáru zaměřuje na středověké a renesanční melodie.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
O tradiční oslavy se letos opět postaralo Muzeum Karlova mostu. První slavnost instituce zorganizovala k příležitosti 650. výročí a k otevření Muzea Karlova mostu v roce 2007. Na příští rok by chtěli organizátoři připravit program o něco bohatší, protože památku čeká další jubileum - 670 let.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Deset praporečníků v rukou třímalo praporce znaků země Koruny české. Vzhled celého průvodu odborně připravil expert na dvorskou etiketu z doby Karla IV. Miroslav Smaha.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Kromě samotného císaře na základní kámen poklepal také purkmistr Starého Města pražského a zástupce Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Křižovníci totiž v minulosti strážili Juditin most, který tomu nynějšímu předcházel.
Autor: Michal Růžička, MAFRA