|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Kamion na D4 narazil do rozestavěného mostu. Řidič policistům přiznal, že usnul
Nehoda kamionu zkomplikovala v sobotu po poledni provoz na dálnici D4 u Dobříše na Příbramsku ve směru z Prahy. Řidič vjel do uzavřeného úseku a narazil do rozestavěného mostu. Policistům se přiznal,...
Metrem z Prahy, výstup ve středních Čechách. I to bude superterminál Písnice
Na metro nasednete v centru Prahy a vysadí vás ve Středočeském kraji. Zdá se vám to jako nesmysl? Ne tak docela. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má totiž...
Motorkářský pár narazil v Praze do autobusu a skončil v trauma centru
Dopravní nehoda zkomplikovala provoz v sobotu odpoledne nedaleko zastávky městské hromadné dopravy Motol na Praze 5. Srazila se tam motorka s autobusem. Muž i žena, kteří na motorce jeli, skončili v...
Tragická nehoda tří kamionů na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel
Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla, v okolí se tvořily kolony. Krátce po...
Podruhé během dne. Do kolejiště v metru A opět spadl člověk, část linky stála
Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici metra Muzeum nejezdilo ve středu odpoledne téměř dvě hodiny metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Náměstí Míru. Odhadem dvacetiletý muž utrpěl závažná...
Do babyboxu kolínské nemocnice někdo odložil dítě. Dostane jméno Libor
V pátek odpoledne nalezli pracovníci nemocnice v Kolíně dítě odložené do babyboxu. Chlapec, který dostane jméno Libor podle významného finančního dárce projektu, je na území Česka celkem 283. dítětem...
Eden nebude na startu ligy prázdný. Na zápasy Slavie můžou přijít děti do 12 let
Kvůli trestu od disciplinární komise měli slávističtí fotbalisté úvodní dva zápasy nového ročníku odehrát bez diváků. Od nového ročníku Chance Ligy však pravidla umožní v těchto situacích zaplnit...
Jak vozit 1,6 milionu lidí? Kapacita železnic i silnic naráží na limity, trápí Středočechy
Vlaky i autobusy mnohdy zcela plné, silnice ve špičkách tak přecpané, že se tvoří kolony, a odstavné parkovací domy často plné tak, že už další zájemce nezaparkuje. A bude hůř, počet obyvatel...
Učiteli z Čelákovic pozastavili zbrojní pas. Hrozí mu až tři roky ve vězení
Učiteli z Čelákovic obviněnému z nebezpečného vyhrožování byl pozastaven zbrojní pas. V červnu po něm bylo vyhlášeno rozsáhlé pátrání a jeho případu se ujali kriminalisté. Nový vývoj potvrdila mluvčí...
Dlouhá oprava Hlávkova mostu omezí provoz aut, tramvaje neprojedou vůbec
Plánovaná oprava Hlávkova mostu až do konce prázdnin výrazně omezí provoz po této komunikaci. Tramvaje tudy od soboty neprojedou ani v jednom směru, auta budou ve směru do Holešovic svedena do...
Vedení ODS vyzvalo kandidáta na starostu Prahy 1 Dvořáka, aby z voleb odstoupil
Vedení ODS vyzvalo stranického kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, aby odstoupil z kandidátky. Důvodem je to, že vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry.
Bude hodně vonět? Hledá se potetovaný muž, co z prodejny sebral čtyři parfémy
Muže s výrazným tetováním zachytily kamery v prodejně parfémů v Praze 4. Z regálů postupně odcizil lahvičky s parfémy v hodnotě 22 tisíc korun, za což mu hrozí až dva roky za mřížemi. Policie...
Návrat na trůn láká. Stříteskému pomáhá najít rovnováhu mentální kouč Jelínek
Věřil, že úplně nové tratě východně od Věčného města, které nikdo nezná, budou jeho výhodou. Jenže defekt levé zadní pneumatiky v úvodní klasické rychlostní zkoušce jeho ambice prosadit se o...
Pilař skončil v Hradci Králové, ale ne v lize. Stěhuje se do Prahy a posílí Bohemians
Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians. Sedmatřicetiletý křídelník za vršovickým prvoligovým týmem dorazil na soustředění do Polska, informoval...
Dostal cigaretu, místo díků ale muži ukradl tašku. Pak tvrdil, že ji našel a ještě nadával
U sporu dvou mužů zasahovali pražští policisté na autobusové zastávce ve Vysočanech. Jeden z mužů požádal druhého o cigaretu a když se nedíval, vzal mu kabelu, kterou si odložil vedle sebe na lavičku.
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Pracujeme i přes noc, třeba v kanálech, odmítá TSK výtky k opravě Kbelské
Zdá se, že se nám kolem rekonstrukce Kbelské rozmohl takový nešvar. Tak začíná příspěvek Technické správy komunikací na sociálních sítích, který reaguje na připomínky, že se na opravě nepracuje ve...
Věhlasný velocipedista a průkopník by na Smíchově mohl mít své náměstí
Parčík na Smíchově by mohl nést jméno po jednom z průkopníků české cyklistiky Josefu Kohoutovi. Návrh schválili radní Prahy 5. Pojmenování by se týkalo prostoru na rozhraní ulic Svornosti - U...