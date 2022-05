Zaplaťte, nebo jděte na Karlštejn oklikou. Pivní festival vzbudil rozhořčení

„Měli jsme za sebou asi dvacetikilometrovou túru a na Karlštejně jsme chtěli sednout na vlak a jet domů. K zastávce nám chyběl asi kilometr, když jsme narazili na zábor pořadatelů festivalu. Nikde po cestě jsme nenarazili na žádná upozornění ani na značení nějaké obchozí trasy. Potřebovali jsme projít přes zábor asi 150 metrů,“ řekl David Frank.

Pořadatelé trvali na zaplacení 100 korun vstupného od každého, kdo chtěl cestu využít. „Jediným naším cílem bylo dostat se na vlak. Požádali jsme pořadatele, aby nás tedy provedli, aby věděli, že se nechystáme akce účastnit, ale chceme jen projít na vlak. Odmítli,“ říká Frank.

Mezi skupinou turistů a pořadateli došlo k hádce. „Tvrdili nám, že informace o uzavření cesty jsou vyvěšené, my jsme však žádné neviděli. Poslali nás na obchůzku, ale sami nevěděli, kudy vede a značená také nebyla. Nakonec jsme prostě prošli,“ říká turistka Renata Balažicová.

Podle Davida Franka jen za několik minut, co se skupina s pořadateli dohadovala, dorazilo dalších přibližně deset lidí. Někteří z nich, unavení po výletě, raději vstupné zaplatili, než aby místo obcházeli nebo se hádali. „Podle mě je to normální krádež. Pořadatelé by se měli omluvit a vrátit lidem, kteří chtěli jenom projít, peníze,“ říká Frank.

Zábor byl schválený

Pořadatelé měli pro první Karlštejnský pivní festival dojednaný a schválený zábor veřejného prostranství. Informace o tom, že cesta bude nepřístupná, byla i na internetových stránkách hradu Karlštejn a pořadatelé na internet umístili také mapky s třemi možnostmi obchozích tras.

„Všechno bylo s předstihem oznámeno, zábor byl schválen a snažili jsme se, aby návštěvníci měli všechny potřebné informace. Ale určitě budeme analyzovat chyby, které tento první ročník přinesl,“ říká pořadatel akce Jiří Přáda ze zapsaného spolku Přátelé Karlštejna.

Pořadatelé pro příští ročníky chtějí lépe a více informovat o uzavření prostranství a zváží také vytvoření koridoru pro chodce.

„Akce to byla finančně náročná, vystupovalo několik kapel, které jsme museli zaplatit a proto jsme vybírali vstupné. Zábory se dělají například i kvůli vinobraní a nikdo si nestěžuje. Přesto mě ale mrzí, že turisté měli problémy. Byl to první ročník, určitě se budeme zabývat tím, aby příští ročník proběhl plynuleji,“ dodává Přáda.